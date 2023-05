Giardini del Porcinai, verso la riqualificazione

Arezzo, 15 maggio 2023 – Approvato il progetto definitivo per l'intervento di riqualificazione dei Giardini del Porcinai, tra viale Michelangelo e viale Piero della Francesca.

A seguito del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza si procederà all'approvazione di quello esecutivo e quindi alla gara di affidamento per i lavori previsti.

Questi riguarderanno la demolizione di tutte le aiuole e il ridisegno delle stesse secondo lo schema e le dimensioni originarie del Porcinai, la destinazione a prato, con impianto di irrigazione, delle aiuole perimetrali, l'estensione della pista ciclabile presente, con collegamento ai percorsi già esistenti, sostituzione dell'impianto di illuminazione con impianto a led e l'installazione di telecamere collegate con la centrale della Polizia Municipale, e interventi sulla vegetazione e sostituzione dell'impianto di irrigazione.

Inoltre, non prevedendo l'abbattimento degli alberi presenti, al fine di sostituire i cordoli in cemento verranno ridefinite la quota e le relative pendenze del giardino e inseriti altri elementi di contenimento, con i quali verranno delimitate le aiuole centrali; inoltre tutta la pavimentazione dei percorsi interni sarà realizzata in massetto architettonico.

Un intervento il cui costo ammonterà a circa 975mila euro. “Siamo prossimi all'affidamento dei lavori per la riqualificazione di un'area centralissima della città, biglietto da visita per tutti quei viaggiatori e turisti che arrivano ad Arezzo in treno - commenta l'assessore Alessandro Casi -.

Sono certo che i giardini del Porcinai, recuperati alla loro bellezza, nonostante la loro prossimità ad un'arteria particolarmente trafficata torneranno anche ad essere vissuti grazie proprio ad un intervento che li renderà particolarmente vivibili ed accoglienti, oltre a porsi come arteria di mobilità dolce grazie al recupero e collegamento della pista ciclabile in parte già esistente”.