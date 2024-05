Gianni Bruschi e Santiago Fernandez. Concerto di Primavera

La primavera non si celebra mai abbastanza così stasera 18 maggio alle 21,25 rinascita e bellezza saranno omaggiate dalla voce di Gianni Bruschi e dal piano di Santiago Fernandez con l’intervento di Sara Venuti attrice e danzatrice oltre che insegnante di Ar.ia,che danzerà in aria sulle note di Edit Piaf in una concerto di Primavera. Il tutto per omaggiare la primavera ma anche per dare il benvenuto alle tante culture diverse delle donne (da Portogallo, Brasile, Capo Verde, Pakistan, Marocco, Libia, Polonia,Sudan, Italia) che prenderanno parte domani domenica 19 a Spazio Seme alle 17.30 a Voci Libere senza confini. Concert of Free Voices Without Borders, progetto di educazione alla libertà e alla giustizia e alla fine di discriminazioni e violenza di genere. Un laboratorio espressivo con protagoniste provenienti da vari paesi del mondo dove parole, musica e danza risuonano come fili intessuti nella trama delle storie, portando con sé la forza della resilienza, la determinazione della consapevolezza, la saggezza della speranza. Un progetto Erasmus+ Women Without Borders e Sintagmi impresa sociale srl. Appuntamento a Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo.