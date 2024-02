Gianluca Piomboni e Carmelo Giallombardo concerto alla Camu

Tornano i concerti di Musica da Camera dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo. Appuntamento oggi alle 17,30 alla CaMu la Casa della Musica in piazza Grande. Si esibirà in concerto il trio formato da Gianluca Piomboni al clarinetto, Carmelo Giallombardo alla viola e Marco Lazzeri al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione del Trio Kv 498 di W.A. Mozart, di un estratto dagli 8 pezzi op.83 di M. Bruch e del Trio op. 11 di L. van Beethoven. La Stagione "I concerti da camera alla CaMu" è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Cr Firenze, Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Comune e Fraternita dei Laici. Il concerto ha il costo simbolico di 1 euro. Piomboni ha iniziato gli studi musicali con Flavio Mearelli diplomandosi sotto la guida di Attilio Zambelli al Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze. Fin dalla sua fondazione ha suonato come prima parte con l’Orchestra di Arezzo, producendosi più volte in qualità di solista. Giallombardo si diploma con Piero Farulli e viene ammesso al corso di alto perfezionamento alla Scuola di Musica di Fiesole.