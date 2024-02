Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia al Masaccio di San Giovanni

Arezzo, 05 febbraio 2024 – Continua la stagione teatrale sangiovannese. Mercoledì prossimo alle 21 al Masaccio è in programma il revival di Neil Simon, con la presenza di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Il cartellone è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus . Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti. I due figli d'arte metteranno in scena “La strana coppia”. E' un esempio come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. Si narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte.

Felix e Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive. Un incontro-scontro quotidiano che dà vita a continue ed esilaranti gag garantendo sicuro divertimento nella versione teatrale proposta e interpretata da “l’inedita” coppia Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Appuntamento successivo sabato 17 febbraio con Ambra Angiolini, protagonista di Olivia Denaro.

Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. I biglietti - platea: intero € 15 ridotto € 13 e galleria: intero € 13 ridotto € 11 possono essere prenotati presso il Museo delle Terre Nuove in piazza Cavour 15 dal lunedì al sabato con orario ore 9–13, 15–19. C’è poi la carta dello studente della Toscana, con biglietto ridottoa € 8 studenti universitari. In questo caso il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo. Previsti anche biglietti per gli under 35, con ridotto a 8 euro. Le riduzioni riguardano poi over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti), possessori di abbonamento alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti di platea al prezzo di € 6, da prenotare almeno una settimana prima di ogni spettacolo.