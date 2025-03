Giampiero Luatti confermato direttore di zona distretto Valtiberina

Arezzo, 12 marzo 2025 – Confermato, per il prossimo triennio, il dottor Giampiero Luatti alla direzione della Zona Distretto Valtiberina dell’Asl Toscana sud est che comprende i comuni di Anghiari, Sansepolcro, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Sestino, Monterchi.

L’incarico è stato rinnovato fino a marzo 2028 dopo un positivo confronto tra la Direzione generale dell’Asl Toscana sud est e la conferenza zonale dei Sindaci della Valtiberina. Il dottor Luatti ha maturato una lunga esperienza professionale in ambito amministrativo all’interno della Asl Toscana sud est e dal 2022 è alla guida della Zona distretto Valtiberina.

«Questa nomina garantisce continuità alla risposta assistenziale territoriale delle aree interne della Valtiberina - commenta il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Marco Torre – L’esperienza del dottor Luatti come direttore di zona distretto permetterà di percorrere la direttrice già tracciata, nel segno di una sanità di prossimità in piena evoluzione anche grazie alle nuove strutture come la Centrale operativa territoriale già attiva e la casa di comunità di Sansepolcro in costruzione».

«Ringrazio La Direzione generale dell’Asl Toscana sud est e i sindaci della Valtiberina per la fiducia accordatami – evidenzia il dottor Luatti – Abbiamo molte sfide da affrontare e una programmazione zonale, approvata di recente, in cui sono state individuate le principali direttrici su cui concentrare il nostro lavoro come la salute mentale, le dipendenze e l’implementazione del consultorio, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione con i Comuni Montani della Valtiberina».

«Esprimo, a nome mio e di tutti i Comuni della Valtiberina, soddisfazione per la conferma del dottor Giampiero Luatti alla direzione della Zona distretto – commenta il presidente della Conferenza dei Sindaci della Valtiberina, Fabrizio Innocenti – Questa nomina si pone in continuità con il lavoro svolto fino ad ora, in piena sinergia e collaborazione con i nostri territori».