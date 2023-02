Giallo Dubai: non è stato omicidio Morte naturale, fidanzata scagionata

di Alberto Pierini

Non ha mai voluto ucciderlo, e su questo nessuno ha mai avuto dubbi, alla luce del reato che le era stato contestato. Ora si sa anche che non l’ha ucciso davvero, neanche involontariamente. Arianna Paperini, accusata di omicidio preterintenzionale, tira un sospiro di sollievo all’esito dell’autopsia. L’autopsia sui poveri resti del suo compagno, Marco Mazzeschi, 44 anni, imprenditore attivo sul fronte delle lavanderie industriali, la passione per il giornalismo, un carattere esuberante e contagioso. Morto di colpo il 30 ottobre, in uno dei palazzi alti di Dubai, dall’altra parte del mondo. E da ieri sappiamo anche perché: tecnicamente un blocco dell’attività elettrica del cuore. Un arresto cardiaco improvviso. Scatenato da cause solo naturali.

L’autopsia è stata depositata ieri dal professor Mario Gabbrielli dell’istituto di medicina legale di Siena, una delle realtà di punta a livello nazionale. E non lascia adito a dubbi.

Arianna era stata l’unica testimone di quella morte: una morte accidentale, così era stata descritta fin dai primi giorni, senza se e senza ma. Un esposto della famiglia aveva però riaperto il caso, dandogli i colori del giallo. Famiglia che nei fatti voleva solo vederci chiaro, non rassegnarsi alla versione ufficiale.

Ma nel farlo fatalmente apriva altri scenari, anche se quella lettera non è mai venuta a galla. Il Pm Emanuele Greco dispose l’autopsia di Mazzeschi, contestando a lei l’omicidio preterintenzionale. Cioè un atto andato oltre la sua volontà.

Lo scenario che poteva prefigurare era quello di una lite violenta, finita male, oltre qualsiasi volontà. Una spinta, uno schiaffo: non sarebbe stata nè la prima nè l’ultima volta sulle eventuali scene del crimine. Ma non è andata così. L’autopsia, come già i rilievi esterni, non ha evidenziato alcuna lesione, alcun segno di violenza: e visto che c’era ha escluso anche l’assunzione di sostanze, pur se mai prefigurate almeno formalmente nel corso delle indagini.

Arianna, che in passato era finita sotto i riflettori per una serie di scelte a sorpresa, non c’entra nulla con la morte del suo uomo. Anche se a sancirlo dovrà essere il Pm, chiedendo l’archiviazione. Non è scontato, gli resta sempre la possibilità di disporre altri accertamenti se ancora non fosse convinto, ma è chiaro che l’esito dell’autopsia pesa e tanto sulla scelta definitiva.

Il resto del percorso vedrà di nuovo in ballo la famiglia di lui: non si può escludere, è tra i suoi diritti, che attraverso gli avvocati possa anche opporsi all’archiviazione, anzi è ancora un’ipotesi concreta. E a quel punto la palla andrebbe al giudice delle indagini preliminari.

L’autopsia sembra togliere alla vicenda ogni profilo da "cold case", i casi irrisolti, e restituirla alla fatalità della vita, anzi della morte. Ma si sa, non è mai finita finché non è finita.