Già in 500 per Signorelli Arte e musica nel weekend Boom di visitatori al Maec

di Laura Lucente

Primo weekend di "Signorelli 500-Luca da Cortona maestro di luce e poesia" e giornata finale del Nume Festival. La città etrusca concentra le sue energie sull’arte e la musica cercando di catalizzare sempre più visitatori. Il via alla mostra per celebrare il grande maestro del rinascimento nel suo 500enario dalla morte è stato dato venerdì pomeriggio con una partecipatissima inaugurazione. Ben 500 le persone presenti che hanno apprezzato il percorso espositivo allestito all’interno del Maec che propone ben 30 opere dipinti del Signorelli con prestiti che provengono dai maggiori musei del mondo oltre che da collezioni private. "Il primo fine settimana della mostra si preannuncia intenso e con tanti turisti", ha confermato l’assessore alla cultura Francesco Attesti. "Signorelli 500 ha destato l’interesse di tanti studiosi e amanti dell’arte. Le opere esposte sono di grande pregio e questo farà la differenza". All’inaugurazione era presente anche il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che si è intrattenuto per gran parte della giornata di ieri per visitare anche altri luoghi della città che fanno parte dell’itinerario legato a Signorelli tra cui la chiesa di San Niccolò e la chiesa di San Francesco dove il pittore è sepolto. Ma oggi si conclude anche la seconda edizione in terra cortonese del Nume Academy & Festival che per una settimana ha riunito a Cortona il mondo della musica classica.

"Il festival ha superato le aspettative – ha detto ancora Attesti – in termini di qualità e pubblico e ormai è proiettato verso l’Olimpo dei grandi appuntamenti della classica internazionale". Cuore pulsante del festival è stata anche la prestigiosa accademia per violino, viola e violoncello che quest’anno ha attirato più di 300 aspiranti candidati da tutto il mondo per soli 12 posti disponibili. Questa mattina al centro Sant’Agostino alle 11 i giovani talenti del Nume Festival saranno protagonisti di un recital con brani per violino e viola solo o con accompagnamento del pianoforte. Questa sera, sempre a Sant’Agostino, il gran finale alle ore 21,15 con i quartetti per archi di Brahms e Debussy. "È stata una settimana intensa – conferma Natalie Dentini direttrice del festival – con una bella risposta di pubblico. Seduti tra loro anche molti manager di aziende importanti e gruppi di turisti europei che sono venuti a Cortona per l’occasione. Molto suggestive anche le due serate nelle location de la Corte dei Papi e del Falconiere".