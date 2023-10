Ghinelli: "Treni a Creti? Meglio niente". Plebiscito bipartisan per la stazione

"Se la scelta dovesse malauguratamente cadere su Creti per la stazione dell’alta velocità alloraè meglio non farla". Il sindaco Ghinelli non poeva essere più deciso di così nel tono e nelle parole. Nel suo intervento in Sala dei Grandi, palazzoi della Provincia, in occasione dell’incontro organizzato dal comitato SAVA e dall’associazione tra Tevere e Arno, il primo cittadino ha ribadito la linea e nel suo caso non ci sono deviazioni tantomeno dietrofont. Linea netta e dritta, come i binari della stazione dell’alta velocità, quella Medioetruria finita al centro della contesa di due regioni e tre province. Ghinelli scandisce: "Mi schiererò se dovesse essere Creti, mi rendo conto che è una posizione forte ma il territorio può trarre grandi vantaggi da Rigutino, così come potrebbe perdere una grande opportunità se venisse scelta come sede Creti". A spingere la candidatura di Rigutino ci sono anche i numeri che in questa partita pesano eccome.

"Due esperti, due ingegneri come Rupi e Cardinali hanno evidenziato tutte le ragioni tecniche - ha detto Stefano Tenti, tra i promotori dell’iniziativa - Rigutino vede le due linee ferroviare distanti appena 150 metri, inoltre permetterebbe di raggiungere la stazione via treno da Perugia cosa che non sarebbe possibile fare se venisse scelta Creti. Ma c’è di più. Da Perugia a Creti in auto si impiegano 40 minuti e lo stesso tempo serve da Perugia a Riguino. È incomprensibile la scelta di Creti dopo che la stessa Regione Umbria in passato aveva espresso parere favorevole su Rigutino". Parole che fanno eco a quelle di Vincenzo Ceccarelli che sottlinea i collegamenti (ferro-ferro, ferro-gomma) che Rigutino potrebbe vantare già rispetto a Creti.

L’ok bipartisan arriva anche dalla deputata leghista Tiziana Nisini: "È una grande opera e al di là della tifoseria politica sarei ben contenta che venisse realizzata ad Arezzo, ma alla fine più che una decisione politica deve essere una decisione tecnica da parte del soggetto che la realizzerà, scegliendo quel progetto maggiormente sostenibile per i collegamenti. Resto in attesa del prossimo appuntamento, speranzosa su un determinato esito". Sullo stesso fronte Mario Agnelli che rilancia: "Il mio è l’unico comune più vicino a Rigutino. Fatico a immaginare una colata di catrame nella campagna di Creti". Poi sulla rampa di lancio piazza il suo cavallo di battaglia: "La lungimiranza di un grande sindaco come Lucherini lo portò a immaginare che Arezzo aveva bisogno di un collegamento aereo. Quello che continua a mancare".

Matteo Marzotti