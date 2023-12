Ghinelli oltre l’annus horribilis: "La mia giunta oltre le difficoltà: altri 13 vigili per la malamovida"

L’atmosfera è da ultimo giorno di scuola, come sottolinea un assessore. È di buonumore il sindaco Alessandro Ghinelli mentre snocciola numeri e progetti. Il tasto su cui batte nel consueto bilancio di fine anno è la coesione della sua giunta, un messaggio ai partiti della coalizione che si agitano un po’ intorno al fortino di Palazzo Cavallo: "Il nostro è stato un lavoro di squadra che ha portato risultati importanti in un 2023 complicato perché segnato dai grandi conflitti internazionali". Tema, quello delle tensioni in Ucraina e Palestina, che ha influito sulle dinamiche economiche cittadine, molto legate alle esportazioni, ma che ha anche spinto Palazzo Cavallo a partecipare a progetti di aiuto alle popolazioni colpite. Tra le deleghe che Ghinelli si è riservato c’è quella alla Cultura: "La scelta delle fondazioni, che riguarda anche il turismo e politiche sociali, è assolutamente vincente – afferma il sindaco – perché consente di raggiungere obiettivi, superando i lacci burocratici che frenano le amministrazioni locali". I punti forti sono quelli dell’Estate in Fortezza, lo Youth Music Festival e della Stagione concertistica aretina. Il futuro si chiama anno vasariano in collaborazione con la Fondazione Cr Firenze: "Stiamo mettendo a punto un programma di ampio respiro con Cristina Acidini – ha rivelato il sindaco – ma sono tantissimi i filoni su cui stiamo lavorando per questo non ce la faremo a rispettare la data del 24 giugno e tutto il programma degli eventi inizierà alla fine dell’estate".

Sotto pressione il settore della sicurezza in un anno caratterizzato dalle inchieste sulle baby gang: "La polizia municipale ha fatto un grande lavoro nonostante sia sotto organico. Nel 2024 saranno assunti 13 nuovi agenti: attiveremo nei fine settimana dei mesi estivi anche il quarto turno per essere operativi 24 ore su 24".

Dalla sicurezza ai servizi sociali in una città che, ha sottolineato il sindaco, è nella top ten fra le città dove i bambini fino a sei anni vivono meglio. "Abbiamo abbattuto le liste d’attesa per gli asili comunali – ha detto Ghinelli – oggi non ci sono più famiglie in attesa. Ai servizi educativi è stato destinato un investimento di oltre 7 milioni".

Sulla sanità, invece il San Donato "è una nota dolente", mentre una politica regionale "sbagliata" sta provocando l’aumento delle aliquote Irpef: "Siamo stati al fianco delle associazioni di volontariato ormai allo stremo – ha proseguito l’inquilino di Palazzo Cavallo – alla Regione abbiamo mandato un messaggio chiaro durante il Forum Risk: i 150 milioni di euro per il San Donato, aggiuntivi ai 70 milioni del Pnrr, non sono negoziabili".

Quello che allarma sono le nuove povertà, un aretino su dieci chiede aiuto alle strutture comunali: "9.244 sono le persone accolte e seguite nel 2023 con uno sforzo non indifferente in cui sarà importante, anche in prospettiva, il lavoro della Fondazione Arezzo Comunità che nel 2023 ha raggiunto quota 50 soci con 5 progetti realizzati".

Tema delicatissimo quello delle grandi opere. Sulla caserma dei vigili urbani in via Filzi siamo ancora in alto mare perché si deve stabilire la via d’uscita dall’impasse che potrebbe riguardare anche l’acquisto dell’immobile, mentre per il doppio tunnel del Baldaccio si parla della primavera. Sono in fase di conclusione gli interventi di realizzazione della nuova rotatoria in via dei Carabinieri, affidati i lavori per la realizzazione del braccetto di collegamento tra il parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro e per la realizzazione della viabilità di collegamento tra viale Mecenate e via Andrea della Robbia con la rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Conclusi i lavori edilizi per il nuovo punto prelievi in una porzione di locali fronte strada del multipiano Baldaccio e acquisito il progetto esecutivo e in fase di apertura la procedura di gara per la riqualificazione urbana dei giardini Porcinai.