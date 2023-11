Ghinelli: "Momento di riflessione sul sistema"

AREZZO

Sarà presente anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, questa mattina all’appuntamento che inaugurerà il Forum Risk.

"Mi aspetto una riflessione doppia sul sistema sanitario - ha detto Ghinelli alla vigilia - sia a livello nazionale che a livello territoriale, che non si riconduca alla sola questione delle risorse, importante ma presa in solitario molto parziale, ma che porti ad una valutazione lucida anche a livello organizzativo e di sistema". Il sindaco ha sottolineato poi l’importanza di una manifestazione giunta alla sua 18esima edizione e che animerà Arezzo Fiere fino al prossimo 24 novembre.

"Il Forum Risk rappresenta ormai da tempo il momento in cui la sanità a livello nazionale si confronta e che prevede, nella sua penultima giornata, lo svolgimento della quinta edizione degli Stati Generali della sanità aretina - ricorda Ghinelli - È un grande privilegio per la città di Arezzo tenere insieme due momenti così importanti e, se vogliamo anche diversi, dedicati alla sanità ed è un elemento di soddisfazione per Arezzo essere l’unico comune in Italia che ogni anno rende la sanità un tema popolare aperto al contributo di tutti gli attori. Del resto la sanità è tema strategico per me e la mia Giunta. Da questa combinazione e da questo incrocio di voci, come ho già detto, mi aspetto una riflessione doppia sul sistema sanitario".