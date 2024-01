Sottopasso sotto ghiaccio, è caos: traffico in tilt fino a metà mattina

Montevarchi (Arezzo), 23 gennaio 2024 – Temperature abbondantemente sotto lo zero e caos ieri mattina a Montevarchi per la chiusura del sottopassaggio che da via Chiantigiana si immette sulla Regionale 69. E’ stato chiuso a causa di problemi di funzionamento all’impianto di pompaggio dell’acqua che, unito al brusco abbassamento della colonnina di mercurio, ha determinato la formazione di una patina di ghiaccio sulla strada, segnalata dall’ufficio tecnico e dalla polizia municipale con apposita cartellonistica. Prima che la strada fosse interdetta, nella primissima mattina, gli automobilisti hanno dovuto fare i salti mortali per percorrere le poche centinaia di metri che separano la rotatoria che si immette in via Sugherella al viale Cadorna, con il ghiaccio che ha reso complicato il transito. Molti hanno impiegato più di mezzora per percorrere meno di un chilometro.

Sul posto si sono portati anche gli agenti della polizia e i vigili urbani, per cercare di sbrogliare una matassa che si era fatta complicata. Poi la decisione di chiudere il sottopasso. E’ stato effettuato l’intervento all’impianto di pompaggio dell’acqua, il cui malfunzionamento aveva formato una pozza, ed effettuato un ulteriore spargimento di sale. La strada è stata riaperta prima delle 10. In Valdarno, la notte scorsa, le temperature sono scese fino a -3.

Qualche problema si è registrato sulle strade collinari, ma tutto sommato la situazione è rimasta sotto controllo, anche perché nei giorni scorsi, su indicazione della protezione civile e in previsione di un brusco abbassamento delle temperature, era stato sparso del sale nelle strade più a rischio. Quanto accaduto ieri mattina ha provocato la dura presa di posizione del Partito Democratico, che ha parlato di situazione inaccettabile.

"I montevarchini si sono svegliati con una brutta sorpresa: vere e proprie lastre di ghiaccio su uno dei punti fondamentali della viabilità del nostro territorio - hanno detto i consiglieri Elisa Bertini, Luciano Rossetti, Samuele Cuzzoni e Letizia Baldetti - Una situazione grave quanto pericolosa, che ha messo in serio pericolo l’incolumità di cittadini e cittadine.

Da alcune segnalazioni - ha aggiunto il Pd - ci risulta che il problema nasca dal mancato funzionamento del pompaggio dell’acqua, un problema che è ben noto da tempo all’amministrazione comunale, che niente ha fatto per risolverlo, e che, sapeva da ieri sera delle criticità al sottopasso. Non ha preso nessuna precauzione per evitare o tamponare il problema, arrivando così alla tragica situazione di stamani". Per il gruppo di opposizione, la vicenda dimostra la "totale improvvisazione di questa giunta, che ormai pensa ad altro, sempre più lontana dalle priorità della nostra città". Bertini, Cuzzoni, Baldetti e Rossetti hanno quindi chiesto all’esecutivo come mai non è stata fatta una corretta manutenzione e come mai non sono stati presi provvedimenti come lo spargimento sale: "Meritiamo risposte – hanno conclu so - Montevarchi non è una passerella, i cittidini meritano di viaggiare sicuri sulle nostre strade. Chiariscano subito e in consiglio comunale quanto accaduto, e si prendano le loro responsabilità".