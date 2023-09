Georgi Gospodinov presenta il romanzo "Cronorifugio" al Vasariano

Il Teatro Vasariano in via dei Pileati ad Arezzo opsita venerdì 15 settembre alle 18 Georgi Gospodinov per la presentazione del suo lavoro pluripremiato romanzo "Cronorifugio". L’incontro è organizzato in collaborazione tra l’Università di Siena, la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo e il Liceo Classico Musicale "Francesco Petrarca". Interverranno il Prof. Simone Zacchini e la Professoressa Alessandra Carbone, che curerà anche la traduzione. Georgi Gospodinov, nato a Jambol nel 1968, è poeta innovativo e raffinato, prosatore e studioso di letteratura, oggi considerato lo scrittore più talentuoso della Bulgaria. Con il suo esordio narrativo, Romanzo naturale (Voland 2007), accolto come una vera rivelazione, ha incontrato il favore di critica e pubblico. È tradotto in diciannove lingue. Di Gospodinov Voland ha pubblicato le raccolte di racconti…e altre storie (2008), E tutto divenne luna (2018), Tutti i nostri corpi (2020) e i romanzi Fisica della malinconia (2013) – con il quale nel 2014 è stato finalista del Premio Von Rezzori e del Premio Strega Europeo –, e Cronorifugio (2021), con il quale l’autore si è aggiudicato il Premio Strega Europeo 2021. Inoltre si è aggiudicato l’International Booker Prize 2023 consacrandosi così come uno dei più acclamati e apprezzati autori del mondo. Gospodinov presenterà il suo romanzo pluripremiato "Cronorifugio" edito da Voland.

Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una "clinica del passato" dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano dell’edificio riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso, e la prospettiva di un confortevole rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. In Europa viene indetto il primo referendum sul passato e la campagna elettorale si fa ben presto movimentata. La serata sarà a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info Feltrinelli Point Arezzo, 05751482137.