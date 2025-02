Geometra e disegnatore per società di ingegneria

1 GEOMETRA

Si cerca un geometra per società di ingegneria, con sede a Castiglioni, che opera nel campo della progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche e private. Il candidato deve avere Diploma Geometra o Laurea Architettura o Ingegneria con buona conoscenza di software e sistemi specifici per l’attività come Autocad, Photoshop. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Codice: AR-247611. Scadenza: 23 febbraio

1 DISEGNATORE TECNICO

Azienda di Bucine operante nella produzione di arredamenti su misura cerca un disegnatore tecnico per gestire la progettazione preliminare ed esecutiva, con conoscenza base dei software Autocad (3D) e dell’inglese, del funzionamento dei macchinari a controllo numerico. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento, lavoro full time. Codice: AR-247588. Scadenza: 25 febbraio