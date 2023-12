"Generazione Z". Riconoscimento alla Beltrame

SAN GIOVANNI

Investire sui giovani per costruire il futuro. Una strada, questa, intrapresa da tante aziende e tra queste c’è anche l’AFV Beltrame Group, che ha un’importante sede nella zona nord di San Giovanni premiata a Vicenza nella seconda edizione del "Company for Generation Z", un riconoscimento istituito dalla Business School Radar Academy che riguarda le aziende che maggiormente hanno investito sulla "Generazione Z", attraverso politiche concrete di attrazione, occupazione e valorizzazione dei talenti. "Siamo orgogliosi come gruppo internazionale di aver ricevuto questo nuovo riconoscimento – afferma Leonardo Princic del gruppo – restiamo fermamente convinti che valorizzare i giovani, scoprirne le potenzialità e fidelizzare i migliori talenti sia un punto cardine per il processo di cambiamento e miglioramento dell’organizzazione aziendale. È l’occasione per far scoprire un mondo ancora così poco preso in considerazione dalle giovani generazioni e che invece ha davvero molto da offrire da molteplici prospettive".

L’importante gruppo siderurgico Veneto ha ricevuto questo riconoscimento da una giuria presieduta da Paolo Iacci, presidente Eca Italia, professore all’Università degli studi di Milano, e presidente di Aidp Promotion. L’investimento sui giovani, come hanno ricordato i vertici, è uno dei plus aziendali e, non è un caso, che in questa direzione si siano intensificati i programmi di alternanza scuola lavoro per mettere all’interno nuove, e giovani, figure professionali. Nel 2022 sono stati inseriti cinque ragazzi provenienti da istituti del territorio impiegati in cinque dipartimenti aziendali diversi e, stessa cosa, sta accadendo per l’anno in corso con nove stage attivati che potrebbero portare, col passare del tempo, ad altrettante assunzioni.

Massimo Bagiardi