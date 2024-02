Generazione Z. La rassegna Off al Pietro Aretino

Il progetto Z Generation Meets Theatre è stato selezionato dal Ministero della Cultura per partecipare al concorso Art Bonus 2024. Per sostenere il progetto è possibile votarlo fino al 1 marzo e permettergli di accedere alla seconda fase. Nel frattempo sta per alzarsi il sipario sulla Stagione off/Rassegna Z generation, dedicata alle nuove generazioni, a cura di Officine della Cultura. Cinque appuntamenti tra febbraio e aprile in arrivo al Teatro Pietro Aretino con inizio alle 17:30. Si parte domenica 18 febbraio con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto della compagnia Fondamenta Zero. Una ludica confessione sulla paura di morire o sulla paura di non avere paura di morire. Gli oggetti, di tutti i giorni, che sempre ci sopravvivono sono l’elemento guida del gioco che viene inscenato. Perdersi nei ricordi e aprire parentesi di follia è un attimo, ma l’obiettivo è restare per almeno un secondo nella memoria di qualcuno, così da poter morire sentendosi immortali. Domenica 25 febbraio Tristeza Ensemble presenta A.L.D.S.T. al limite dello sputtanamento totale di e con Viola Marietti. Un monologo, un affresco in soggettiva di una ragazza tra i venti e i trent’anni, autodistruttiva e ironica, immatura e incasinata, che tenta di barcamenarsi in quel disastro sconsolante che potremmo chiamare la sua vita. La rassegna prosegue domenica 3 marzo con Still alive di Caterina Marino. L’impossibilità nel sottostare a un sistema altamente performante e produttivo diventa hummus sotterraneo di Still Alivein cui l’attrice si trova a che fare con una paralizzante difficoltà del vivere. Domenica 17 marzo va in scena La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo di Fettarappa/Guerrieri, con il contributo intellettuale di Christina Raimo. Niccolò, il protagonista, coltiva la missione civile di far esplodere tutto: vorrebbe uscire di casa per mettere una bomba e organizza un comitato di agitazione permanente con la terza età. Ultimo appuntamento il 13 aprile: Il Giardino delle Ore e Mumble Teatro presentano Quasi una serata, spettacolo geniale e irriverente; la prima di questo cineasta a teatro; spunto di riflessione sul rapporto tra l’umano e il grande mistero dell’esistenza.

A.B.