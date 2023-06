Generazione agricoltori, Coldiretti: ad Anghiari con Agri young

Arezzo, 30 giufno 2023 – Una vera e propria giornata di festa quella che invaderà il centro storico di Anghiari il prossimo giovedì 6 luglio, ritorna Agri Young - Generazione agricoltori, la giornata di Coldiretti Giovani Impresa edizione numero undici presentata questa mattina in Terrazza Francesca Busatti ad Anghiari.

Coldiretti Arezzo ed il Comitato Giovani Impresa Arezzo nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare la crescita dei giovani imprenditori sul fronte socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale, organizzano Agri Young che quest’anno ritorna in piazza, dopo le limitazioni dovute alla pandemia ad Anghiari, in Valtiberina, uno dei Borghi più belli d’Italia per incontrarsi e raccontarsi.

Hanno preso parte alla conferenza stampa il Presidente della Provincia nonché Sindaco di Anghiari Alessandro Polcri ed il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo – Siena Massimo Guasconi, il Vicepresidente della Coldiretti Arezzo Enrico Lelli, il Delegato di Giovani Impresa James Lewis Benedetto ed il Direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti.

“Agriyoung è un appuntamento unico che vede la presenza di moltissimi imprenditori agricoli under 40 – ha dichiarato il Vicepresidente di Coldiretti Arezzo Enrico Lelli – i nostri giovani sono il futuro, questo appuntamento rappresenta una giornata formativa, di condivisione, scambio e crescita, da anni investiamo nelle nuove generazioni, abbiamo il compito di favorire il passaggio generazionale.

Agri Young è festa dell'agricoltura – prosegue Lelli - perché per l'undicesima volta la grande bellezza della campagna si manifesta questa volta nel cuore di Anghiari". l'iniziativa ha avuto il patrocinio sia della Camera di Commercio di Arezzo – Siena che della Provincia di Arezzo oltre che del Comune di Anghiari.

Prima uscita in conferenza stampa per il neo eletto Delegato di Coldiretti Giovani Impresa James Lewis Benedetto “E’ il mio primo Agri Young, insieme a tutta la nuova squadra di Giovani Impresa appena eletta, abbiamo pensato ad una giornata di condivisione, scambio e crescita che ci vede protagonisti insieme ed insieme anche ad altri delegati di altre regioni e province, siamo entusiasti di questa edizione alle porte!”.

Agri Young si aprirà con una sfilata di trattori che arriveranno nello spazio expo dell’evento in piazza Baldaccio luogo dedicato anche agli sponsor. A seguire presso la Chiesa di Sant’Agostino confronto “Generazione Agricoltori” dove i protagonisti saranno proprio gli imprenditori agricoli con le loro testimonianze. Ancora nel centro di Anghiari in Piazza Baldaccio “Ti racconto il premio Oscar Green con le aziende aretine vincitrici degli ultimi anni.

La serata proseguirà con un agri aperitivo a km zero nello spazio Belvedere presso i Giardini del Vicario con dj Barone, a seguire sarà il momento della Cena della sostenibilità nello spazio del Cibo vero lungo le mura del centro storico di Anghiari, cena a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica e dell’Associazione Cuochi di Arezzo con un menù dedicato alla Valtiberina con le eccellenze del territorio, la giornata si concluderà con la musica della Large Street Band.

A chiudere la presentazione il Direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti ”Diamo continuità innovando il lavoro dei giovani imprenditori agricoli, favoriamo questi importanti momenti di aggregazione e crescita dei ragazzi che oggi rappresentano la nuova generazione della nostra agricoltura, Agri Young è un appuntamento significativo per noi, voluto e pensato proprio dai giovani agricoltori che oggi incarnano un’agricoltura sempre più sostenibile, Anghiari ci ha accolto nel migliore dei modi”.