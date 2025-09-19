Gemma Peri, leghista già a 14 anni È tra i politici under 30 più influenti

Arezzo, 20 settembre 2025 – Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista del rinnovo del Consiglio Regionale e della presidenza della Regione Toscana. La campagna entra nel vivo con inaugurazioni, presentazioni e momenti di confronto aperti al pubblico, per ascoltare cittadini e sostenitori. La notizia più interessante arriva da Roma: Gemma Peri, candidata al consiglio regionale della Lega, è stata premiata all’Università degli Studi Link di Roma alla terza edizione di “60 under 30”, la classifica delle sessanta giovani promesse che si stanno affermando nel mondo delle istituzioni e dei partiti, riconosciuta tra i 60 under 30 più influenti della politica italiana.

Ecco gli appuntamenti in programma in questi giorni. Oggi, alle 17.30, sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande, si terrà la presentazione di Roberta Casini, candidata Pd al Consiglio Regionale nel collegio di Arezzo. Avvocato e sindaca di Lucignano, Casini punta a “un momento di partecipazione e confronto, perché insieme possiamo costruire la Toscana di domani”, sottolineando l’importanza di ascolto e dialogo con i cittadini.

Sempre oggi alle 17 Giovanni Grasso, candidato al consiglio regionale nella lista Casa Riformista – Giani Presidente, inaugura il suo punto elettorale in via Acuto. “Non sarà solo un’apertura – spiega Grasso – ma l’inizio di un percorso da vivere insieme a cittadini ed elettori”. Martedì prossimo, sempre presso lo stesso punto elettorale, Grasso incontrerà la stampa alle 11.

Il calendario prosegue sabato 27 settembre alle 10.30 all’Hotel Minerva, con l’iniziativa “Arezzo Giovane: Idee, Social, Benessere”, organizzata da Forza Italia Giovani Arezzo. Sarà l’occasione per presentare il coordinamento giovanile, affrontando un tema di grande attualità: l’impatto dei social sulla salute mentale. Interverranno Enrico Maria Mori, segretario comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, la psicologa Elisa Marcheselli, Matteo Scannerini, segretario regionale di Forza Italia Giovani Toscana, e Alessia Paola Salvi, segretaria provinciale.I lavori si concluderanno con i saluti di Bernardo Mennini, coordinatore provinciale e capolista regionale.

Ieri Alleanza Verdi e Sinistra ha ospitato i deputati Elisabetta Piccolotti e Filiberto Zaratti che hanno lanciato le candidature aretine di Avs con Francesco Romizi capolista.

Gaia Papi