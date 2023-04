Gemellaggio culturale con gli States

SAN GIOVANNI

Siglato ieri mattina in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni il protocollo d’intesa per dar vita a relazioni di scambio internazionale tra l’Ambito dei Comuni del Valdarno aretino e la città statunitense di West Springfield, nel Massachusetts. Tutto è iniziato dal gemellaggio scolastico dell’Isis Valdarno, ha spiegato la dirigenza dell’istituto: "Questo accordo rappresenta una fase fondamentale di un progetto partito tre anni fa quando iniziammo a cercare un partner americano per uno scambio culturale. Con l’aiuto del Consolato italiano a Boston siamo riusciti a metterci in contatto con la WS High School e gli amministratori William Reichelt, sindaco di West Springfield ed Ed Sullivan, ex sindaco e presidente della West Springfield Sister City Organization. Questo si è rivelato un match ideale, che ha superato le nostre aspettative. Crediamo che la creazione di una partnership e del rapporto di amicizia contribuirà ad assicurare un beneficio reciproco, specialmente nei settori dell’istruzione, dell’economia e del turismo dei due Paesi".

A firmare il patto tre esponenti del municipio americano, il sindaco Will Reichelt, Ed Sullivan attuale assessore e responsabile per gli scambi con l’estero e l’assessore Sean Powers, e Nicola Benini, sindaco di Bucine, Comune capofila dell’Ambito Turistico valdarnese, con la collega Valentina Vadi, il dirigente dell’Isis Valdarno Lorenzo Pierazzi, la vicepreside Lucia Bellacci e il professor Marco Prina insieme ad una delegazione di studenti che in precedenza avevano visitato la cittadina americana.