Geas, la strada è giusta. Sanga, in coda si soffre

Tornano in campo domenica le milanesi di Serie A1 femminile con il Geas Sesto San Giovanni che viaggerà praticamente lungo tutta la penisola per andare a giocare sul campo del fanalino di coda Battipaglia, mentre il Sanga sarà tra le nuove mura amiche del Bocconi Sport Center per affrontare Brescia nel derby regionale in programma. Saranno in campo entrambe le squadre alle ore 18 per quella che sarà la quinta giornata di campionato.

Record opposto per le due formazioni con l’Allianz che ha vinto 3 partite su 4, mentre la Repower ne ha vinta solo una, ma sono anche ben diversi gli obiettivi stagionali per le formazioni dei coach Zanotti e Pinotti. Le sestesi vogliono confermarsi tra le Top4 del campionato, mentre per le milanesi sarà fondamentale provare a centrare la salvezza (non retrocede nessuno direttamente, ma dal 10° al 13° ci saranno i playout).

Così se per il Geas la trasferta in terra campana diventa importante per non perdere punti per strada per l’alta classifica, per il Sanga sarà forse ancor più importante perchè quello con Brescia sarà praticamente uno scontro diretto contro un’altra squadra che ha vinto solo una partita (ma ha già osservato il turno di riposo) prima di andare a scontrarsi la settimana successiva contro la fortissima Virtus Bologna.

Coach Pinotti, allenatore del Repower Sanga Milano all’esordio in Serie A, ha affrontato una settimana di allenamenti improntata alla crescita del team, con le buone note uscite da Venezia, ma la volontà di cercare di essere più concrete contro le formazioni di pari valore: "Avessimo giocato come con Venezia anche contro Faenza avremmo vinto - dice l’allenatore milanese - e le romagnole sono una di quelle squadre su cui dobbiamo fare corsa, ora ci aspetta Brescia e dobbiamo partire da tutto quel che di positivo c’è stato nella partita contro la corazzata Venezia".

Compito delle rossonere del Geas sarà quello di non distrarsi sul campo dell’ultima in classifica. S.P.