Gattara: "Salvi 18 animali, in piazza per gli altri"

di Angela Baldi

Non si ferma Eleonora Iacono, la gattara di Ponte alla Piera nel comune di Anghiari, pronta a difendere ad ogni costo i mici che accudisce nella sua colonia. Dopo aver ricevuto ordine di demolizione da parte del Comune per il suo rifugio, ha scritto perfino all’onorevole Brambilla.

Una prima buona notizia sulla vicenda del ricovero per gatti arriva da una verifica su alcuni incartamenti che di fatto renderebbero salva almeno una parte della struttura.

Proprio sulla vicenda delle presunte opere abusive del rifugio per gatti di Ponte alla Piera, gestito dall’associazione La Gattara odv, la presidente Eleonora Iacono ha incontrato l’assessore comunale competente. La presidente annuncia anche una manifestazione per sabato 18 gennaio, alle 10, proprio ad Anghiari per chiedere la sospensione dell’ordinanza di demolizione.

"A seguito dell’incontro con l’assessore alla Tutela animali e ambiente, Alberica Barbolani da Montauto, che si è schierata dalla nostra parte, è stato verificato che, nel procedimento in questione, una delle due casette era stata inserita in una comunicazione di inizio lavori Cil del 2020 e quindi si ritiene regolarmente autorizzata – spiega Iacono - I primi 18 gatti della ex colonia di Ponte alla Piera sono pertanto salvi.

Sabato 18 febbraio, alle 10 in piazza del Popolo ad Anghiari, ci sarà una manifestazione per chiedere di sospendere l’ordinanza di demolizione di un altro recinto del rifugio che ospita gli altri 23 gatti. Si lotta per la tutela e i diritti degli animali, esseri senzienti che hanno diritto a una vita unica e dignitosa.

Con noi in questa causa si sono schierati animalisti, volontari, associazioni e persone di tutta Italia. Tante sono le telefonate di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento per i nostri gatti".

In tutto una quarantina i gatti che da un giorno all’altro rischierebbero di finire in mezzo alla strada, “sfrattati” da due strutture che il Comune di Anghiari ritiene abusive. L’ordinanza di demolizione è stata emessa il 4 febbraio, ma già le autorità municipali si sono parzialmente rimangiate almeno una parte della decisione.

Intanto non si placa la protesta, che sfocerà sabato mattina in una manifestazione pubblica degli animalisti nella piazza principale del paese. Della vicenda si è interessata anche l’onorevole Michela Brambilla, da sempre al fianco degli animali, in campo con la sua associazione, la Lega per i diritti degli animali.