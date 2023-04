Gatta abbandonata e chiusa nella lettiera

Ancora un caso di abbandono di animali. E’ stata infatti recuperata nelle ultime ore una gatta domestica in via degli Urbini, all’altezza del depuratore, al confine tra i comuni di San Giovanni e Castelfranco Piandiscò. La micia si trovava dentro una lettiera. A denunciare il nuovo episodio di abbandono l’Enpa Valdarno. "Siamo nel 2023 – ha sottolineato l’associazione – e ancora ci ritroviamo a vivere questi episodi, perché si perpetua nella follia, tutta umana, produttrice di tre errori fondamentali: l’ignoranza della cultura della non sterilizzazione con i conseguenti problemi; la sicurezza di credere che gli animali siano peluche a nostra disposizione, domabili e gestibili senza una radicale trasformazione della propria vita, come accade per ogni nuovo membro della nostra vita; la volontà di gettarli via come fossero giocattoli rotti e fuori moda, da qui l’arroganza e cattiveria dell’abbandono". Naturalmente è scattata la richiesta di adozione. La gatta, che è stata chiamata Pasqualina, verrà affidata sterilizzata, spulciata e sverminata. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Enpa Valdarno chiamando o messaggiando con il 392.27.28.333.