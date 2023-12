"Gastone Lanfredini, dal sensibile all’essenza" a Sansepolcro

Grande successo a Sansepolcro nello storico Palazzo Alberti in via XX Settembre 46 per la mostra "Gastone Lanfredini Dal sensibile all’essenza", in corso fino al 7 gennaio. La nuova iniziativa de L’Accademia aps con l’allestimento di Giulia Mozzini, Niccolò e Gabriele Di Virgilio (di questi ultimi nipoti Gastone era il nonno materno) ha colpito nel segno: il centenario della nascita di questo grande artista fiorentino ma per una vita attivo nella città di Piero della Francesca non poteva ricevere celebrazione migliore. Ma al di là dell’anniversario, ciò che ha colpito più d’ogni altra cosa lo sguardo di visitatori e critici è senz’altro la qualità assoluta delle opere esposte, caratterizzate da una ricerca minuziosissima e continuativa della relazione fra cromatismi, matematica e geometria, un percorso tale da giunge a profondità anche filosofiche, originalissime, a volte enigmatiche altre evidenti: tutto ciò definisce l’evoluzione di questo Autore dal figurativo all’astratto fino alla pittura "concreta", come lui stesso la definì. E sempre destando ammirazione e godimento in chi guarda questi lavori per l’energia e l’armonia delle immagini create da Lanfredini. Accanto a questo viaggio in un mondo inusitato e coloratissimo, lo shop che accompagna la mostra propone con chiarezza il legame che tuttora unisce Gastone Lanfredini alla città e alla Valtiberina, offrendo al pubblico preziosi manufatti di alcuni artigiani ed esercizi commerciali del posto, tutti ispirati all’opera del Maestro, tutti pezzi unici di sicura qualità. Il mondo della scuola è presente in questa iniziativa con l’impegno quotidiano garantito nelle sale di Palazzo Alberti dagli studenti di due classi quarte del Liceo Artistico "Giovagnoli": per loro un’esperienza unica e un credito scolastico. Le pubbliche istituzioni e gli sponsor che sostengono l’evento hanno da subito dimostrato di comprendere appieno il valore di questa proposta, che conferma l’eccezionale continuità artistica della vita di Sansepolcro dal Medioevo ad oggi.