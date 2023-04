Gare di robotica L’Isis è tra i vincitori

La sala quadri della vecchia centrale a lignite di Santa Barbara ha ospitato, ieri mattina, la premiazione ufficiale degli studenti dell’Isis Valdarno che hanno vinto le gare regionali di robotica educativa "Robocop Junior Academy 2023", che si sono svolte lo scorso mese di febbraio a Grosseto.

L’istituto valdarnese ha interamente occupato il podio della categoria Under 19. Primo, secondo e terzo posto ai team "Raggi KBT", "Gli Ultimi"e "Pinzo Team". Erano presenti all’evento i vertici del plesso, con in testa il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi, gli insegnanti che hanno seguito il progetto, l’assessore del comune di San Giovanni Nadia Garuglieri e, per Enel, il direttore della centrale Tartaglia e il dirigente Maratea.

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, Enel e Isis Valdarno collaboreranno nel campo dell’innovazione e della transizione energetica e digitale. Tra l’altro, alla cerimonia, erano presenti anche ex studenti che si sono diplomati all’Istituto Superiore Valdarno assunti dal colosso elettrico. "Ci fa un grande piacere ospitare questi ragazzi – ha detto Maratea – Ragazzi che dovranno affrontare una grande sfida, quella dell’innovazione, che a noi piace tantissimo". "La robotica educativa è diventata una disciplina trasversale nel nostro istituto, perché quelle competenze oggi sono imprescindibili in ogni attività della vita" ha detto, soddisfatto, il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi. Gli studenti parteciperanno alle gare nazionali Robocup Junior Academy, che si terranno dal 19 al 22 aprile a Vicenza.