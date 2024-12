Gare di robotica e volley. Prima di Natale mattinata di premiazioni all’Isis Valdarno

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Sabato scorso, all’Isis Valdarno di San Giovanni, si sono svolte le premiazioni delle gare di robotica educativa e del torneo di volley 2024/2025. L’evento ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Bacci, e del Provveditore agli Studi di Arezzo, Lorenzo Pierazzi, che hanno sottolineato il significato educativo e formativo di questa giornata. Per quanto riguarda la robotica educativa e competizione internazionale: la terza edizione dei Robotics Trials, organizzata dall’ISIS Valdarno per promuovere la robotica educativa, si è conclusa con successo. La manifestazione ha coinvolto le classi del Professionale Manutenzione Elettrica, che hanno svolto attività dimostrative, e quelle del Tecnico Tecnologico, impegnate in sfide interne. Le competizioni hanno avuto un'importanza strategica per la qualificazione alle finali regionali e nazionali della Robocup Junior Academy. Le premiazioni hanno riguardato anche il Torneo di Volley 2024/2025, che ha visto protagoniste le classi quinte. Dopo due giorni di intense competizioni, la squadra della 5AIF si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla 5AMC.