Garante dei detenuti. L’incarico a D’Ettore

Felice Maurizio D’Ettore è il nuovo presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. A sancire la prestigiosa nomina il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 25 gennaio scorso a conclusione di un percorso avviato mesi fa quando la candidatura del legale e giurista napoletano di nascita, ma a tutti gli effetti valdarnese d’adozione, fu proposta al Capo dello Stato Sergio Mattarella dal Ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio. D’Ettore resterà in carica per un quinquennio con il compito di monitorare attraverso visite le carceri, le celle delle forze di polizia, i centri per gli immigrati, le Rems, ovvero le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza, le comunità terapeutiche e di accoglienza. Sarà chiamato ad individuare eventuali criticità per poi risolverle grazie alla collaborazione con le autorità competenti. 63 anni, avvocato e professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all’Università di Firenze, D’Ettore è sempre stato impegnato nella politica attiva sia del territorio sia in ambito nazionale. Dal 1995 al 1999 e dal 2004 al 2009 è stato consigliere comunale a Bucine, il paese dove risiedeva; dal 2007 ha ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale aretino del Popolo delle Libertà prima e di Forza Italia poi. Alle elezioni politiche del 2018 inoltre è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle fila del partito di Silvio Berlusconi nel collegio uninominale di Arezzo. Un’esperienza da parlamentare conclusa con il passaggio a Coraggio Italia per poi confluire in seguito tra i ranghi di Fratelli d’Italia.