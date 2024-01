Gara pubblica nel mirino. Si va verso l’archiviazione

Non è ancora un’archiviazione ma la richiesta dei pubblici ministeri fa tirare un altro sospiro di sollievo agli aretini Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale, Gilberto Dindalini, presidente di Tiemme all’epoca dei fatti, Piero Sassoli, direttore generale della stessa azienda di trasporti e, per un altro filone, il dirigente della Regione Toscana Riccardo Buffoni.

La procura della Repubblica di Firenze ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta relativa a presunte irregolarità nella gara per aggiudicare il trasporto pubblico regionale su gomma, un bando da 4 miliardi per 11 anni poi vinto da Autolinee Toscane, società del gruppo francese Ratp. Sarebbero sedici, secondo quanto appreso, le persone per le quali il procuratore aggiunto Luca Turco e il pm Antonino Nastasi hanno avanzato istanza di archiviazione al gip.

Tra gli indagati l’ex governatore della Regione Toscana Enrico Rossi e i vertici di Autolinee Toscane, tra cui l’ad Jean-Luc Laugaa, l’ex presidente Bruno Lombardi e il presidente di Ratp Dev Italia François Mazza.

I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di falso ideologico, turbativa d’asta e tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’inchiesta era partita a seguito degli esposti presentati dalle cooperative di trasporti Cap Prato e Copit di Pistoia, appartenenti al consorzio Mobit che ha partecipato alla gara per il Tpl.

"Ribadisco che la gara unica per la gestione del trasporto pubblico in Toscana è stata una grande vittoria dei cittadini e dei lavoratori: c’è solo una richiesta di archiviazione, ho fiducia nella decisione del giudice" dice Vincenzo Ceccarelli.

L’ipotesi, abbandonata dagli stessi inquirenti, è che Dindalini e il direttore generale di Tiemme Piero Sassoli si fossero mossi, con l’aiuto dell’allora assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, per farsi assumere da Autolinee Toscane, prima che dell’azienda di cui erano al vertice rimanessero soltanto le spoglie. Induzione a dare o avere utilità, il reato contestato dai Pm fiorentini Luca Turco e Antonino Nastasi, ossia l’induzione alla corruzione, con l’assessore a fare da tramite del passaggio di mano per averne un vantaggio (nello scenario dell’accusa) nel proprio bacino elettorale. Accuse alle quali la stessa procura fiorentina non crede più.

f.d’a.