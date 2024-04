Gara di solidarietà per le cure e l’assistenza

Il tam tam sul web aveva scatenato una gara di solidarietà. Non solo in Italia perchè le donazioni per sostenere le cure di Cristina e della piccola Caterina erano arrivate anche dall’estero. Una storia drammatica sulla quale avevano acceso i riflettori anche i media nazionali che per mesi ne avevano seguito l’evoluzione. Gli amici della giovane madre e del marito Gabriele Succi avevano lanciato una raccolta fondi sulla piattagorma Gofundme che in poche settimane aveva ricevuto l’adesione di migliaia di persone. Un contributo importante per il lungo periodo di riabilitazione che Cristina ha attraversato dopo l’arresto cardiaco. Gravi danni neurologici e motori hanno stravolto la sua vita e quella della sua famiglia ma lei non si è mai arresa, reagendo agli stimoli e dimostrando piccoli-grandi progressi. Come durante gli otto mesi nella clinica austriaca specializzata in riabilitazione alle porte di Innsbruck: mesi durante i quali gli stimoli e il percorso con gli specialisti aveva prodotto risultati importanti. Cristina aveva cominciato a riprendere contattto con la realtà dopo il coma ed era riuscita a pronunciare la parola mamma. Percorso analogo per la piccola Caterina seguita dagli specialisti del Meyer e del Bambino Gesù di Roma. Fino a quel giorno di dicembre 2022, quando la piccola fu ricoverata all’ospedale fiorentino per una grave infezione polmonare che, purtroppo, le è stata fatale. Oggi Cristina continua a combattere per la vita, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti.