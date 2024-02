Gara di Coppa per il Terranuova Traiana

Arezzo, 27 febbraio 2024 – In casa Terranuova Traiana tutto è pronto per la partita di ritorno del primo turno della Fase Nazionale della 57^ edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata a formazioni di Eccellenza. I biancorossi giocheranno domani allo stadio comunale Willian Venturelli, impianto in erba artificiale di Castelvetro di Modena, contro il Terre di Castelli 1907. Calcio di inizio alle 15, arbitro Alessandro Bini di Macerata, assistenti Alessio Proietti di Terni e Alessandro Bara di Macerata. All’andata gli emiliani si imposero 1-0 grazie alla rete messa a segno alla mezz’ora di gioco da Malo. In virtù di questo risultato il Terranuova si qualificerà ai quarti se vincerà con qualsiasi risultato, segnando però almeno due gol. A parità di punteggio e di reti segnate infatti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol fatti in trasferta.

La vittoria per 1-0 dei terranuovesi farebbe prolungare la gara direttamente ai calci di rigore, non essendo i previsti i tempi supplementari. La vincente sarà opposta nei quarti di finale alla vincente della gara tra gli umbri dell’Atletico BMG (club di Bastardo/Massa Martana/Gualdo Tadino) e i marchigiani dell’Osimana (Osimo). I ragazzi di Becattini in campionato sono reduci dalla vittoria nell’anticipo di sabato a Sinalunga che ha segnato la quattordicesima vittoria stagionale su 26 giocate. La terza consecutiva nelle ultime tre giocate. I valdarnesi in coppa hanno eliminato nella fase regionale il Pontassieve al primo turno: 0-0 in trasferta, 3-1 in casa (Ceppodomo, 2 Taflaj), negli ottavi il Valentino Mazzola fermato in casa 4-2 (Minatti, Mascia, Taflaj, Viganò), nei quarti il Foiano 2-0 con gol di Ceppodomo e Taflaj, in semifinale il Firenze Ovest sconfitto 1-0 grazie al gol al 19′ del primo tempo di Juan Ortiz Lopez, vincendo il trofeo regionale il 7 febbraio scorso a Le Due Strade di Firenze superando 4-0 lo Sporting Cecina con reti di Marini, 2 Sacconi e Taflaj che, realizzando il quarto gol, si è portato a casa il trofeo di miglior marcatore della competizione con 5 gol fatti.

Le 19 vincenti delle rispettive fasi regionali si affrontano nella competizione nazionale organizzata, nella prima parte, in triangolari e abbinamenti e che proseguirà con le sfide di andata e ritorno dei quarti di finale (mercoledì 6 e 13 marzo), con le semifinali (in calendario il 20 marzo e il 3 aprile) e con la finale in gara unica in campo neutro mercoledì 17 aprile, che consegnerà alla vincente il lasciapassare per il prossimo Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.