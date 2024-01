"GamIn’ Palomar", un pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo

Tutto pronto per un nuovo appuntamento di GamIn’ Palomar, la manifestazione dedicata al gioco analogico e intelligente organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona: From Beyond, LiberiLibri & LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon.Dopo il successo degli eventi precedenti, il ritrovo sarà oggi dalle 15 alle 19 a Palomar, la casa della cultura in piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno. Giochi da tavolo, giochi di ruolo e scacchi; un’ampia selezione di sfide appassionanti e momenti indimenticabili, un’occasione di intrattenimento per giovani e meno giovani. Chiunque potrà mettersi alla prova, gratuitamente, immaginare e costruire nuovi mondi, storie e vicende, studiare e ponderare le proprie ‘mosse’ e quelle altrui. "Siamo fermamente convinti – le parole del sindaco Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – che il gioco sia un’importante e decisiva attività culturale: giocare, infatti, mette in moto la creatività, la fantasia, e favorisce le relazioni interpersonali. Siamo grati a tutte le varie associazioni che si mettono a disposizione e che insieme a noi, agli operatori di Palomar costruiscono queste periodiche iniziative. Un’ulteriore conferma del forte e costruttivo tessuto associativo del nostro territorio, di come il modo migliore di fare cultura sia unendo le forze delle molte realtà, pubbliche e private che operano nel campo della creatività. Non possiamo che esprimere soddisfazioni per questi appuntamenti che arricchiscono l’offerta culturale di Palomar". Palomar Casa della cultura si conferma spazio aperto alle varie forme di conoscenza e luogo attivatore di relazioni, in cui è possibile tessere legami tra realtà, persone, età e gruppi sociali diversi: una casa dove si può studiare, incontrarsi, leggere, ascoltare, guardare un film e ora anche giocare insieme. "Unitevi a noi – l’invito delle associazioni – per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione".