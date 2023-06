Galleria permanente "Capitale della foto"

Varo per le 14 nuove installazioni della Galleria Permanente a Cielo Aperto e la mostra Nino Migliori 75 anni di fotografia

Bibbiena. La Fiaf festeggia i suoi 75 anni di attività con 14 nuove installazioni sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell’antico centro storico di Bibbiena, inaugurando sabato 17 giugno la Galleria Permanente a cielo aperto e consacrando il borgo medievale ‘Città della Fotografia’.

Per festeggiare l’anniversario sarà inaugurata lo stesso giorno al Cifa, Centro Italiano per la Fotografia d’Autore a Bibbiena, una mostra dedicata a Nino Migliori, tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia e attivo sostenitore e amico della Fiaf nonché tra i primi ad appoggiare l’idea di far diventare Bibbiena la ‘Città della fotografia’,