Galleria Magi, i soldi ci sono. Presto la serie di interventi su uno dei simboli del paese

ANGHIARI

Si rifarà presto il "trucco" la galleria Girolamo Magi (nella foto), situata nel cuore di Anghiari.

La Regione Toscana ha infatti stanziato 138mila euro per la riqualificazione di uno dei "simboli" del paese, conosciuto con il nome di Logge.

Una realizzazione che compie 135 anni (è stata infatti costruita nel 1889) e che in passato ospitava un mercato, mentre adesso è attraversata da una strada che collega piazza IV Novembre con piazza Baldaccio.

È stata restaurata una trentina di anni fa, precisamente nel 1993 ed è dedicata appunto all’ingegnere militare Girolamo Magi, anghiarese vissuto nel XVI secolo. Ora, l’amministrazione comunale ha presentato un progetto di fattibilità incentrato soprattutto sul fondo stradale, che comunque rimarrà aperto al transito dei veicoli, senza dimenticare l’aspetto estetico, quindi la risistemazione delle pareti laterali per un maggiore decoro urbano e la facciata sul versante di piazza Baldaccio, che spesso compare anche su foto e immagini di Anghiari, la quale ha beneficiato della somma maggiore fra le somme erogate in favore dei Comuni della provincia di Arezzo.

Ddei tre progetti inviati dall’amministrazione, due hanno già beneficiato del parere positivo e l’ammontare di soldi in favore dei progetti territoriali finanziati dalla Regione arriva a toccare quota 311mila euro.

Anche Sestino, infatti, ha ottenuto 80mila euro per il potenziamento dell’area del mercatale, concentrata in una delle piazze del paese nelle quali verranno rifatti anche i sottoservizi.

"Con lo scorrimento della graduatoria regionale del bando sulla valorizzazione dei luoghi del commercio – hanno dichiarato i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis del Partito Democratico – anche i Comuni di Chiusi della Verna e di Lucignano, oltre a quelli di Anghiari e Sestino, si vedono assegnate importanti risorse per la rigenerazione urbana. Risorse che vengono direttamente dalla Regione e che hanno come obiettivo quello di rivitalizzare e sostenere lo sviluppo dei Comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti. Siamo convinti – viene infine sottolineato – che proprio in queste comunità risieda uno dei punti di forza dell’intera regione", hanno concluso i due aretini che siedono nell’assemblea di Firenze.

C.R.