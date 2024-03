"Galatime atto II" il nuovo libro di Petra Carsetti e Carlo Cambi

Sarà presentato oggi alle 17,30 nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo il volume "Galatime atto II" di Petra Carsetti e Carlo Cambi. Il manuale dell’exactitude, il racconto della vita come palcoscenico d’eleganza. La traduzione di exactitude è un’approssimazione per difetto ché in realtà significa attitudine e precisione, o se si preferisce modo appropriato. Ecco per Galatime atto secondo si parte da lì: dalla necessità di eliminare dalla tavola la volgarità di apparecchiature approssimative, di esaltare il valore delle pietanze con contenitori acconci, di restituire alla degustazione dei vini il tono "liturgico", di avvolgere il piacere del cibo, la ritualità del convivio in una morbida sciarpa di cachemire e seta per rendere carezzevole e caldo l’incontro. Di avere l’opportunità di trasformare la vita in un palcoscenico di eleganza. Galatime atto secondo è uscito ad ottobre e i due autori Petra Carsetti – docente di galateo e già campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola – con Carlo Cambi - saggista, giornalista e gastronomo - hanno scelto la cifra della narrazione per occasione. Se si va al ristorante, se si riceve a casa, se si offre o si degusta un grande vino, se si apre la casa a un pubblico incontro vi sono sì delle norme che rimandano al mai superato precetto di monsignor Giovanni della Casa, ma servono degli aggiustamenti per dare al galateo del ricevimento la compiutezza che sostanza l’exactitude. Non a caso il libro è nato dall’incontro dell’editore – Manfredi Niccolò Maretti – con i due autori e il fotografo dell’arte culinaria Lido Vannucchi attorno al tavolo dell’Osteria del Viandante di Rubiera. E’ lì che ha preso forma l’idea di aggiungere al successo di Galatime una seconda lettura sociale e conviviale del comportamento empatico. L’empatia è peraltro il filo rosso che lega la narrazione di Galatime atto secondo dove alle parole si affianca il linguaggio delle immagini che non è meramente descrittivo, ma è iconico e al tempo stesso narrativo.