Futuro Aretino presenta il laboratorio ”Piccoli pasticceri”

Arezzo, 2 maggio 2023 – Futuro Aretino ha ideato un nuovo progetto a tema pasticceria.

Per tutti gli amanti della sopraffina arte dolciaria sarà disponibile un corso pensato ad hoc “ Piccoli Pasticceri” . Tutti gli iscritti potranno imparare ad usare ingredienti e realizzare torte divertendosi in compagnia nel periodo delle vacanze estive. L’intero laboratorio è tenuto dalla pasticceria “Dolce Delitto" grazie all’estro della pastry chef Roberta Kiss (via Madonna del Prato 132, Arezzo).

Tutti gli ingredienti che verranno usati saranno accuratamente selezionati dalla nostra Roberta che da sempre si cura di soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti, adoperando ingredienti tutti quanti gluten free. GIUGNO Lunedì 12 Giugno Ore 9.00/13.30 Colazione: Nella prima lezione gli aspiranti chef si cimenteranno nella preparazione della celebre, spumosa pasta di Pan di Spagna. Pranzo 19 Giugno Ore 9.00/13.30 Colazione Stavolta Roberta spiegherà la differenza fra le creme più famose di tutta la cucina zuccherina: si prepareranno la Crema pasticcera e la Crema chantilly, andando bene a illustrare l’uso della sac a poche (la tasca del pasticcere). Pranzo 26 Giugno Ore 9.00/13.30 Colazione Gli apprendisti si cimenteranno nella creazione di una torta con decorazioni a loro scelta (largo alla creatività!!! Pranzo Il nostro laboratorio comprende -come da programma- la colazione e il pranzo (offerto dalla pasticceria). Il materiale usato invece vede : utensili e ingredienti (sempre offerti dalla pasticceria).

La cosa bella, infatti, è che tutto ciò che viene preparato viene poi portato a casa dagli apprendisti affinché possano assaggiare le loro creazioni e assimilare in privato il prodotto delle loro dolci creazioni. In totale il laboratorio del pacchetto di giugno ha un costo di 120€ e i posti sono a numero chiuso ( 5 per pacchetto). L’età da cui si può partire con le iscrizioni va da un minimo di 13 anni. LUGLIO 3 Luglio 9.00/13.30 Colazione Nella prima lezione si lavorerà la mitica pasta frolla con l’intento di creare dei deliziosi biscottini profumati () Pranzo 10 Luglio Ore 9.00/13.30 Colazione Stavolta sarà tempo di classici con la preparazione della celeberrima torta della nonna (una scelta che accontenta smepre grandi e piccini) Pranzo 17 Luglio Ore 9.00/13.30 Colazione Viste le temperature hot servirà un bel po’ di freschezza (ma sempre con tanto amore, mi raccomando) necessarie per la realizzazione della torta Cuore con frutta Pranzo Il laboratorio, come per il pacchetto di giugno, comprende la colazione e il pranzo offerto dalla pasticceria. Il materiale, allo stesso modo, comprende : utensili e ingredienti (ugualmente offerti dalla pasticceria). Le preparazioni si portano tutte rigorosamente a casa, al sicuro nel frigo. Ore totali laboratorio Luglio 13.30 Costo 120 euro I posti sono 5 per pacchetto L’età dai 13 anni AGOSTO 7 Agosto Ore 9.00/13.30 Colazione All’orizzonte di un settembre ahimè non troppo distante, ci sembrerebbe giusto imparare a preparare i famosi Muffin tanto buoni quanti instagrammabili (preparate le fotocamere dei cellulari) Pranzo 14 Agosto Ore 9.00/13.30 Colazione … Dopo i muffin che fai? Ti dimentichi dei Cupcake? Non potremmo mai farlo! Dobbiamo spuntarli dalla lista delle cose da saper fare.. perciò all’opera !!! Pranzo 21 Agosto Ore 9.00/13.30 Colazione Scusate il detto, ma “non c’è due senza tre”… e che terzo dolcetto sarebbe se non avesse l’odore avvolgente tipico di quelle pepite colorate che sono solo i famigerati Macarons? Vogliamo la par condicio per gli amanti del cioccolato e quindi, per non litigare, Roberta insegnerà a realizzarli in doppia variante: cioccolato fondente e cioccolato bianco... Pranzo Il laboratorio comprende la colazione e il pranzo offerto dalla pasticceria. Il materiale- come di rito- comprende : utensili e ingredienti offerti dalla pasticceria. Le preparazioni si portano esclusivamente a casa. Ore totali laboratorio Agosto 13.30 Costo 120 euro I posti sono 5 per pacchetto L’età dai 13 anni OFFERTE PACCHETTI 1 PACCHETTO ->120 euro 2 PACCHETTI -> 200 euro 3 PACCHETTI ->320 euro Futuro Aretino ha dato l’idea e non avrà nessun ricavato.