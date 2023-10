Futuro Abb, civici all’attacco: "Il tempo dei segreti di palazzo è finito"

"Ciò che accade in una importante azienda come Abb deve svolgersi alla luce del sole". È un duro attacco quello che le Liste Civiche Sangiovannesi hanno rivolto al gruppo consiliare del Centrosinistra per San Giovanni. I civici hanno depositato una mozione che chiede la convocazione urgente di un tavolo istituzionale in grado di gestire la crisi occupazionale del colosso delle energie rinnovabili. Poi hanno rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal capogruppo del Partito Democratico Alberto Marziali che giudicano "di una gravità inaudita". Il testo recita: "Credo sia importante valutare anche la delicatezza dei rapporti tra il sindaco e alcuni dirigenti aziendali o sindacali oppure anche i nostri stessi rapporti con singoli dirigenti o persone informate, sviluppati nel corso del tempo. Questi rapporti si basano su un dialogo informale, sincero e aperto, che potrebbe subire delle ripercussioni se nascesse il sospetto che certe informazioni possano finire sopra un tavolo pubblico (come una commissione)".

L’esponente dem è finito dunque nel mirino dell’opposizione. "Non è accettabile - hanno tuonato - derubricare quanto accade in Abb a una questione da risolversi con l’approccio del “vogliamoci bene“, né tantomeno con quello del “non disturbare il manovratore perché ci sta parlando il sindaco in via informale“. Il tempo dei segreti di palazzo e delle congreghe private deve finire. Così come deve finire il tempo delle segrete stanze e della gestione personalistica dell’imprenditoria locale da parte di una sinistra che si riempie la bocca di lavoro per poi chiedere silenzio stampa quando a non dormire la notte sono i lavoratori in bilico. L’intera comunità merita di essere messa al corrente dei movimenti cui allude Marziali". Le Liste Civiche hanno chiesto a Marziali di rendere pubblico il resto della lettera, e di convocare una commissione per discutere della vertenza.

Francesco Tozzi