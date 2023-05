Futsal Sangio, le avversarie da superare per la serie A

CALCIO A 5

Sabato 13 maggio inizieranno i playoff della serie B di calcio A5 maschile, per la promozione in serie A. La Lega Nazionale ha composto 7 gironi di quattro squadre ciascuno e quello della Futsal Sangio è formato oltre che dai sangiovannesi, dal Milano, Bitonto di Bari e Roma. I ragazzi di coach Diaz, quarti nel campionato, giocheranno la prima gara di andata a Bitonto, giunto settimo nella graduatoria del torneo sud. Si disputeranno gare di andata e ritorno. La Futsal giocherà il ritorno in casa per la miglior classifica, sabato 20 maggio. In caso di parità a fine gara (40’ effettivi di gioco ) si procederà ai due tempi supplementari di 5’ ciascuno. Se persisterà la parità, si procederà ai calci di rigore. La vincente di Bitonto-Futsal Sangiovannese, affronterà nella sfida finale decisiva per la promozione in serie A la vincente di Milano e Roma. In totale sono sette le società che saliranno in A. Il pensiero presidente Simone Serafini: "Il Bitonto è squadra di grande potenzialità, dobbiamo affrontarlo con tanta grinta e determinazione. Siamo in apprensione per l’infortunio del vice capocannoniere Leroi Righeschi. Ieri è stato sottoposto a degli esami. Speriamo che possa riprendersi, Avevamo vinto le prime nove gare di campionato e la squadra era fortissima. Poi, l’incidente al forte giovane attaccante brasiliano Homsi Caio Shari ci ha creato tante difficoltà. Altrimenti saremmo potuti entrare nelle prime tre squadre che sono passate in A, senza playoff".

Giorgio Grassi