Furto di rame da 100mila euro. Danni a un’azienda in Casentino

Arezzo, 22 agosto 2024 – Furto di rame del valore di 100mila euro ai danni di un'azienda del Casentino specializzata in realizzazione di lamiere. Le indagini sono in corso: secondo la ricostruzione dei carabinieri, i ladri sarebbero entrati nell'azienda Giovannini Metalli di Corsalone, frazione di Chiusi della Verna (Arezzo), la notte tra il 19 e il 20 agosto intorno a mezzanotte dopo aver sfondato un muro. Si sono appropriati di alcune voluminose bobine di rame. Sarebbero stati proprio i carabinieri, in controlli di routine, a notare quanto accaduto dato che l'azienda in questi giorni è chiusa per le ferie. I ladri sarebbero giunti sul posto con mezzi rubati.

I militari, durante un sopralluogo, hanno raccolto elementi che potrebbero essere utili all'indagine. Gli investigatori ipotizzano che il colpo sia stato messo a segno da una banda specializzata in furti di rame che si sa muovere sul territorio e verosimilmente è a conoscenza della disponibilità della materia prima nelle aziende da colpire.