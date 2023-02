Rubano cosmetici in un negozio: denunciate due adolescenti

Carabinieri

Arezzo, 27 febbraio 2023 – È di qualche giorno fa la denuncia, da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile,

di due adolescenti, colte sul fatto nel tentativo di rubare svariati cosmetici da un negozio all’interno del centro di Montevarchi.

Le “gazzelle” della Compagnia di San Giovanni Valdarno erano intervenute pochi giorni fa in un noto negozio. In questo caso, era intervenuta la gazzella del Nucleo

Radiomobile, a cui la Centrale Operativa aveva girato una segnalazione proveniente dal personale dipendente del negozio, che riferiva della presenza di due soggetti che

si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno appurato che le due ragazze – ancora minorenni – avevano tentato di impossessarsi di svariate confezioni di cosmetici, dopo aver rimosso i relativi dispositivi antitaccheggio.

L’ascolto dei testimoni e la disamina delle telecamere di videosorveglianza ha consentito ai Carabinieri di accertare che le ragazze avevano cercato di nascondere la refurtiva all’interno dello zainetto di una delle due.

Non appena identificate e bloccate le autrici del furto (aggravato da violenza sulle cose, essendo stati asportati i dispositivi antitaccheggio), i Carabinieri hanno condotto le

due giovani nella caserma della Compagnia di San Giovanni Valdarno, per gli accertamenti di rito, al termine dei quali hanno proceduto a denunciarle per tentato furto aggravato in concorso.

Sempre Montevarchi è stato il teatro dell’altro caso risolto negli ultimi giorni da parte, stavolta, dei Carabinieri del Comando Stazione di quel centro. Stavolta, ad

essere presa di mira dai ladri era stata la locale Casa del popolo, di via Burzagli. In particolare, in base a quanto denunciato dai responsabili, pochi giorni fa, in pieno

giorno, ignoti, tra le 10:30 e le 11 circa del mattino, eludendo la sorveglianza del barista, si erano introdotti all’interno di un locale privato dell’esercizio, da cui hanno portato via 600 euro.

Il sospetto è stato infine identificato in un 30enne di origini straniere, gravato da svariati precedenti di polizia. L’uomo è stato denuciato per furto aggravato.