Furti, videosorveglianza alla Cisa. Approvata all’unanimità la mozione

Due dei tre emendamenti presentati dal gruppo di opposizione "Adesso-Riformisti" sono stati approvati dal consiglio comunale di Sansepolcro nel corso dell’ultima seduta tenuta a Palazzo delle Laudi. Il primo, riguardante l’installazione di due nuove telecamere di videosorveglianza, è passato all’unanimità. I due apparecchi saranno collocati nel quartiere della Cisa (interessato di recente da tentativi di furto) e nella zona del Sacro Cuore, punti strategici della città per migliorare il controllo del territorio, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire atti di vandalismo e microcriminalità.

Anche l’emendamento volto a ridurre la tassa sui rifiuti (Tari) per gli esercizi commerciali del centro storico è stato approvato, con l’astensione a sorpresa della consigliera di minoranza Laura Chieli di Fratelli d’Italia e del consigliere Giuseppe Pincardini della lista civica di maggioranza "Cittadini per Sansepolcro". La misura rappresenta un segnale di attenzione per il cuore economico della città, offrendo un aiuto ai commercianti in un periodo di difficoltà economica.

È stato invece respinto, con i voti contrari di tutta la maggioranza e della consigliera Chieli di Fratelli d’Italia, l’emendamento che proponeva l’integrazione dei servizi del portale Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana. "Siamo soddisfatti per l’ok dato ai due emendamenti che consideriamo fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per il sostegno al commercio del centro storico – ha commentato Michele Gentili, capogruppo di "Adesso-Riformisti per Sansepolcro" – anche se siamo profondamente delusi per la bocciatura di quello sul turismo. Avevamo offerto il nostro supporto per rendere realmente utile un portale che, allo stato attuale, non serve a nulla. Chiederemo chiarezza sui fondi pubblici spesi su questo progetto che a oggi – precisa - non ha portato alcun risultato concreto. La nostra proposta mirava a valorizzare il territorio, creando una piattaforma realmente efficace che potesse promuovere le eccellenze locali e sostenere il comparto turistico, ma purtroppo è mancata la visione da parte della maggioranza".

Sempre "Adesso", ha poi espresso voto contrario sul bilancio di previsione 2025-2027: fra i motivi, quella che è stata definita una "eccessiva dipendenza" dai fondi del Pnrr, positivi nell’immediato ma che rischiano di lasciare il Comune in difficoltà.