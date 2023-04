Ruba in ospedale, preso un anno dopo. "Complimenti: mi avete trovato"

Montevarchi (Arezzo), 23 aprile 2023 - E’ stato trovato con alcune carte di credito che teneva in casa dal 2022 anno in cui le aveva rubate in ospedale. Protagonista di questa storia è un trentaduenne dell’Est Europa, con alle spalle svariati precedenti penali, residente a Perugia e nella cui abitazione è stato rinvenuto un cellulare di ultima generazione acquistato con le carte di credito rubate, poco più di un anno fa, ad un degente del reparto dialisi dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. I fatti si riferiscono al marzo dello scorso anno; l’ignaro paziente si accorge che è sparito il suo portafoglio, contenente diverse carte bancarie.

Purtroppo non lo scopre nell’immediato, le ore passano e non appena si rende conto del furto provvede subito al blocco dei mezzi di pagamento. Troppo tardi, per sua sfortuna, basti pensare che in questo lasso di tempo gli sono stati prelevati dal conto corrente bancario oltre 6000 euro in contanti e addebitati circa 1200 euro per l’acquisto di uno smartphone. Una svista che gli è costata cara, in questi casi sporgere denuncia quanto prima è semplicemente fondamentale per evitare di ritrovarsi senza più un soldo nel conto corrente e con tante spese, di vario genere, impropriamente sostenute e che vanno ulteriormente ad aggravare una beffa già di per sé bella e buona. A quel punto, incassato il colpo, non ha potuto far altro che sporgere denuncia e, dopo la ricezione della stessa, la sezione anticrimine del commissariato di Montevarchi ha effettuato una vasta e articolata attività investigativa atta a individuare il malfattore grazie al coordinamento della procura della Repubblica di Arezzo. Dopo aver visionato le immagini, consultati alcuni tabulati telefonici e report di movimenti bancari, le forze dell’ordine sono riuscite ad individuare e deferire alla procura della Repubblica di Arezzo lo straniero e, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato ritrovato non solo il telefono cellulare acquistato con le carte rubate ma anche ulteriori elementi probatori che lasciavano pochi dubbi sulle sue responsabilità.

Smascherato ha da subito ammesso le proprie colpe, stretto la mano ai poliziotti per complimentarsi dell’ottimo lavoro fatto aggiungendo subito dopo: "Questa volta ho perso io…siete stati più bravi di me".L’ospedale del Valdarno non è purtroppo nuovo a certi tipi di reati; a novembre dello scorso anno un cinquantenne pregiudicato senza fissa dimora, dimesso dal pronto soccorso, aveva sottratto il cappotto e il cellulare a un altro utente. Rintracciato dopo aver esaminato la videosorveglianza interna, fu subito identificato e deferito in stato di libertà alla Procura di Arezzo per furto aggravato.