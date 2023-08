Furti in serie fuori dal supermercato "Basta, il Comune intervenga"

Furti a raffica nel parcheggio sotterraneo dell’Ipercoop di Montevarchi. Non si placano gli episodi di microcriminalità, vittime i clienti del centro commerciale di via dell’Oleandro. A sollevare la questione nell’ultimo Consiglio comunale è stata la consigliera di Impegno Comune Cristina Rossi che, attraverso un’interrogazione, ha chiesto all’amministrazione comunale di farsi carico della piaga che sta affliggendo soprattutto le persone più anziane. "Da alcuni mesi - ha spiegato Rossi - si susseguono ripetutamente furti di borse ad opera di due signore che sono già state fermate dalle forze dell’ordine". La consigliera farebbe riferimento alle donne che nel mese di luglio, tramite un’indagine dei Carabinieri, furono sottoposte all’obbligo di firma per aver compiuto almeno dieci furti, uno dei quali proprio nello store di Montevarchi. Qui, un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava a fare la spesa, aveva visto una delle due donne rubare il portafogli di un’anziana che faceva la spesa, sfilandolo dalla borsa appoggiata sul carrello. La ladra si era poi defilata in mezzo alla gente ed era scappata a bordo di un’auto, ma l’uomo era riuscito a bloccare il tentativo di fuga. "Una delle vittime - ha proseguito l’esponente di opposizione - aveva addirittura i soldi contati per arrivare all’accredito della prossima pensione e con lo scippo della borsa ha perso tutto ciò che aveva in quel momento.

Ci troviamo di fronte a due ladre che colpiscono soprattutto le persone più deboli e fragili. Capisco che l’amministrazione comunale, parlando di uno spazio privato, non può intervenire direttamente, ma spero che la giunta interloquisca con la direzione del centro commerciale affinché si possa incrementare la vigilanza per una maggiore tutela dei nostri concittadini". Il sindaco Silvia Chiassai ha poi fornito spiegazioni riguardo al problema emerso. "I due soggetti - ha chiarito - sono noti alle autorità e purtroppo la normativa vigente non ha permesso alle forze dell’ordine di arrestare queste due signore. In quanto sindaco non ho potere sulle decisioni di una struttura privata, ma posso rifarmi al prefetto e al questore per quanto riguarda il tema dell’ordine pubblico. Dovrebbe infine essere in particolare interesse di Ipercoop quello di tutelare i propri clienti, perché non è solo un danno ai cittadini, ma anche alla loro realtà".

Francesco Tozzi