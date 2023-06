Furgone rubato alla Misericordia Lo abbandona dopo 150 chilometri e si dimentica dentro una bicicletta

di Claudio Roselli

Ruba il veicolo dell’associazione, poi fa recapitare le chiavi del mezzo prima che si proceda con la sostituzione delle chiusure, ma ciò non è bastato per evitare la denuncia a un 30enne di origine straniera con precedenti a suo carico e da tempo residente a Sansepolcro. Il singolare episodio è accaduto nei giorni scorsim quando all’improvviso i volontari della Confraternita di Misericordia – il più antico sodalizio della città biturgense – si erano accorti dell’assenza del Doblò adoperato per il trasporto delle persone disabili o temporaneamente impossibilitate a muoversi e parcheggiato lungo via Niccolò Aggiunti, davanti al garage delle ambulanze. A seguito di un breve giro sul gruppo WhatsApp, è venuto che nessuno lo aveva preso per motivi di servizio e quindi la sensazione che fosse stato portato via da un estraneo era divenuta sempre più certezza. Sono di conseguenza scattate le ricerche, fino a quando la mattina seguente una volontaria della confraternita ha notato l’auto – facilmente riconoscibile della scritte – nelle vicinanze di casa sua in via Costaguti, nella zona residenziale vicino all’ospedale. L’uomo lo aveva lasciato e quindi è stato rimosso con un carroattrezzi e riportato in via Aggiunti, dove il giorno dopo l’autore ha riconsegnato le chiavi lasciandole vicino al Doblò.

Grazie al sistema di videosorveglianza di Aboca Museum (lo stesso che sette anni fa permise di risolvere il caso del delitto di Katia Dell’Omarino), sono state acquisite le immagini che hanno permesso ai carabinieri della locale Stazione di identificare con certezza il responsabile del furto. Non è ancora chiaro che utilizzo sia stato fatto del veicolo per il tempo in cui l’uomo se ne è impossessato, ma di sicuro non è rimasto nel centro biturgense, dato che in quelle poche ore il contachilometri è lievitato di ulteriori 150 chilometri rispetto a quelli che segnava prima del furto. Altro dettaglio a ulteriore conferma delle accuse rivolte al trentenne è che all’interno del furgone è stata rinvenuta la sua bicicletta.

L’ipotesi è che abbia caricato la bici sul furgone prima del furto, poi dimenticandola al suo interno prima di abbandonare nuovamente il mezzo. E l’altra notte è stata rubata una moto in via Santa Caterina, sempre a Sansepolcro, ritrovata poi danneggiata ieri mattina intorno alle 12 nella zona di Porta del Ponte.