"Fuoco": ma si getta nel burrone e si salva L’addio ad Aldo, ultimo superstite della strage

Filippo Boni Pioviggina sul selciato del camposanto di Castelnuovo, c’è un marzo pallido che mescola il ghiaccio allo scirocco e ai fiori di mandorlo. Tira vento, le punte verdi dei grandi cipressi ondeggiano quasi a volersi inchinare nella bruma del mattino. Qualcuno, sembra la calligrafia di un bambino, ma non v’è certezza, ha lasciato un biglietto un po’ accartocciato vicino al sepolcro di Aldo Dini. “Beati i miti, perché erediteranno la terra. Addio Aldo, grazie per il tuo esempio”. Sono trascorsi due giorni dai funerali di quest’uomo mite e discreto che si è spento il 7 marzo all’ospedale della Gruccia dopo una brutta bronchite all’età di 96 anni. Dini era l’ultimo sopravvissuto del massacro nazifascista del Comune di Cavriglia, avvenuto tra il 4 e l’11 luglio 1944 durante il secondo conflitto mondiale, che con 192 vittime totali è il quarto più grande sterminio mai avvenuto su scala comunale in Italia in quel periodo dopo Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema e Le Fosse Aredatine. Era l’ultimo uomo in vita, fino a pochissimi giorni fa, ad avere visto lo sguardo di ghiaccio di Wolf, nomen omen, comandante dell’Unità nazista Alarmkompanie Hermann Goering della Wehrmacht, che all’alba di quel drammatico giorno guidò i suoi uomini...