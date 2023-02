Fuoco e fumo sul tetto: due operai intossicati

di Gaia Papi

Una densa colonna di fumo nera ieri mattina è stata avvistata a Rigutino. Fumo e fiamme di sono alzate dal tetto di un’abitazione in ristrutturazione. Due operai sono finiti al pronto soccorso intossicati. L’incendio è divampato in una porzione di una casa, tra via della Stazione e via delle Capanne, lungo la strada che porta verso Frassineto, nella zona della vecchia stazione. A prendere fuoco è stata la copertura in legno dell’abitazione, in questo momento un cantiere, quindi completamente disabitata.

Una delle prime ipotesi è che l’incendio possa essere partito durante la lavorazione con la fiamma ossidrica della carta catramata, un intervento necessario per l’impermeabilizzazione del tetto. Le cause però sono ancora in corso di accertamento e non si escludono anche piste del tutto diverse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando aretino, nove gli uomini in campo, e un’ambulanza dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est. I pompieri sono intervenuti prontamente con i loro mezzi. In circa mezz’ora sono riusciti a spegnere le fiamme che si stavano divorando il tetto dell’abitazione.

Subito dopo è iniziato il lungo lavoro di bonifica e di verifica dello stato del tetto stesso. Copertura che non sarebbe, fortunatamente per i proprietari, stata intaccata dal fuoco. Nell’incidente due persone, i due operai di 31 e 50 anni, che stavano lavorando nel cantiere, sono rimasti intossicate, ma l’Asl fa sapere che non sono in pericolo di vita. I due sono stati trasportati con l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino al pronto soccorso del San Donato dove sono arrivati in codice giallo.

Quello avvenuto ieri nel cantiere dell’abitazione è un incidente sul lavoro, è stato infatti attivato il Pisll (medicina del lavoro) della Asl. Le indagini come al solito scatteranno per accertare le responsabilità, e cioè per verificare se fossero state prese tutte le misure richieste sul piano della sicurezza, molto precise per tutto quello che riguarda i cantieri. Tasto dolente che affligge in particolar modo le imprese edili. Problematica, purtroppo, sempre troppo attuale in ambito degli infortuni sul lavoro. E a proposito di infortuni sul lavoro, Arezzo lo scorso anno si è aggiudicata un triste primato. Il 22esimo posto per morti durante l’orario di lavoro.

Sono otto gli aretini che nel 2022 hanno perso la vita mentre si stavano guadagnano da vivere. Una cifra pesante che, in relazione all’incidenza sul numero degli occupati, porta la nostra provincia al 22esimo posto della classifica nazionale stilata dall’Osservatorio Vega Engineering.