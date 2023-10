Fuochi nell’aia e balconi fioriti davanti al re. Valdichiana pavesata per Vittorio Emanuele

Brilli

Dopo quello effettuato in Casentino, il viaggio in un’altra delle vallate aretine ci impone di fare più di un passo indietro nel tempo.

Alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento, quando i lavori della bonifica della Valdichiana realizzati sotto la direzione del geniale Fossombroni sono pressoché conclusi, il francese Mirval, autore di una guida di viaggio per i giovani che visitano l’Italia, esprime un efficace giudizio di sintesi: "La pianura che si estende ai piedi delle colline dell’Aretino su cui sorgono ridenti cittadine, ovverosia la valle della Chiana, è una delle più belle realizzazioni dell’industriosità umana. La natura ne aveva fatto un lago, la mano dell’uomo l’ha trasformato in fertili praterie, ha reso il clima salubre e ha predisposto tutto per il benessere degli uomini".

Della valle e dei suoi abitanti, i coloni di questa "terra promessa" fatta emergere dalle acque, si è compiaciuto in più occasioni l’ultimo dei granduchi di Toscana, Leopoldo II, il quale parla della valle della Chiana spaziosa e ubertosa, della conquista di vasti campi e del molto grano che producono, delle nuove case e dei loro abitanti, degli ombrosi stradoni e della preziosa seta, frutto del solerte lavoro femminile.

Non mancano poi testimonianze di particolare suggestione, come quella del reverendo americano Edmund D. Griffin che, dalle mura di Castiglion Fiorentino, nel 1830 descrive una Valdichiana ormai stabilmente abitata, punteggiata di fuochi nella notte dell’ultimo giorno di carnevale, quando i contadini sono soliti praticare il rito pagano del "lume del grano".

Di vivido interesse sono le parole del giornalista inglese Edward Dicey il quale, come corrispondente della stampa britannica, nel 1861 si trova al seguito di Vittorio Emanuele II in visita alle varie regioni dopo l’Unità della penisola.

"Una scena di cui ho fresca memoria mi riporta al viaggio attraverso la Valdichiana in una giornata trascorsa fra fertili campi e ariosi villaggi, battendo belle strade di campagna", così esordisce Dicey, il quale prosegue dicendo che durante quella stessa giornata, il re avrebbe percorso le medesime strade per visitare i medesimi luoghi che aveva davanti agli occhi.

Il giornalista inglese si appresta quindi ad illustrare una visita la quale, grazie al colpo d’occhio sui costumi locali, sembra proporsi come la continuazione antifrastica delle visite granducali.

"Ad ogni cantone, ad ogni ponte, presso le case che fiancheggiano la strada, c’erano gruppi di contadini in attesa di vedere il padron nuovo.I bambini sventolavano le bandierine, le finestre dei casolari erano pavesate a festa con le coperte del letto e agli incroci erano appesi mazzi di fiori.

Le campane dei villaggi suonavano a stormo, le bande campestri strimpellavano a più non posso e la guardia nazionale faceva il present’arm con grande ammirazione della gente. Era una giornata di festa e i carri agricoli trasportavano intere famiglie ad Arezzo dove il re avrebbe trascorso la notte. Uomini, donne e bambini portavano addosso il tricolore e su tutto aleggiava un’aria felice, indimenticabile".

Una ventina di anni dopo, due giovani americani, Joseph e Elizabeth Pennell, disegnatore ed illustratore di libri e riviste l’uno, giornalista l’altra, attraversano la Valdichiana da Montepulciano a Camucia con una sorta di velocipede a tre ruote.

L’uso di questo mezzo singolare, all’epoca piuttosto comune, mette i nostri viaggiatori a diretto contatto con la vita dei campi, da quella faticosa dei contadini - "le donne su scale a pioli coglievano le foglie dei gelsi, mentre gli uomini zappavano assorti e ricurvi sul terreno" - a quella della nobiltà terriera che faceva finta di parlare l’inglese e a quella della classe dei piccoli possidenti e dei fattori che scimmiottavano atteggiamenti e manie degli aristocratici.

Quelle dei Pennell sono scenette proiettate sullo sfondo radioso della Valdichiana, la valle risanata che "s’apriva dinanzi a noi fresca e profumata, ingentilita qua e là dai fiori bianchi e violetti della clematide. Siepi e recinti non impedivano allo sguardo di raggiungere l’orizzonte, mentre lo scenario s’estendeva da collina a collina come un unico parco vasto e incantevole".

La valle della Chiana era ormai del tutto risanata e recuperata al lavoro dell’uomo e ai suoi spostamenti.

A partire dal 1866 è percorsa dalla linea ferroviaria Firenze-Roma e intersecata da linee minori, come la Chiusi-Siena e l’Arezzo-Sinalunga, e servita da lisci e dritti stradoni fiancheggiati dalle "leopoldine" e dagli immancabili "mori" con il loro prezioso fogliame.

La valle aprica, creatura del Fossombroni, non si doveva ancora difendere dalle troppe strade, dall’inarrestabile proliferazione di centri abitati, dalla dispersione capillare delle villette monofamiliari e soprattutto dall’invadenza dei centri commerciali, incongrui per forme e colori nei confronti della sobria natura del luogo e del tutto fuori scala nella pur vasta estensione della valle.