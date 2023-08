Fuochi e Musici animano la vigilia

Quindici minuti esatti di fuochi d’artificio alla vigilia della festa di san Donato. Uno spettacolo, ormai tradizionale per gli aretini rimasti in città, e un’occasione per fare due passi per il centro storico. E in molti domenica sera sono saliti fino al Duomo per ammirare lo spettacolo pirotecnico che quest’anno ha soddisfatto anche i più critici. Alle 23 esatte il primo "tonfo" per richiamare anche i più distratti e poi un susseguirsi continuo di esplosioni nel cielo aretino tinto di mille colori e disegni.

Ad anticipare la festa del patrono anche l’offerta del cero in cattedrale alla quale hanno partecipato una rappresentanza dei quartieri della Giostra e molti gruppi folkloristici in arrivo da altre cittadine.

Di fronte alla scalinate del Duomo un breve concerto del gruppo Musici che ha anticipato con le sue note l’aria della Giostra.

So.Fa.