Fungus, trame e mistero da un’isola tropicale. Il gioco investigativo

Fungus, trame e mistero da un’isola tropicale domani alle 21,30 a Palomar la casa delle culture di San Giovanni dove si svolgerà il gioco investigativo dal vivo organizzato dall’associazione culturale "From Beyond" con il patrocinio del Comune. Nella crociera verso Miconia, l’oscurità abbraccia ogni onda e il terrore si annida tra le palme. Qualcuno trama nell’ombra dell’isola tropicale. Pronti a svelare gli orrori? Sabato 18 novembre alle 21,30 la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, si svolgerà "Fungus", il gioco investigativo dal vivo organizzato dall’associazione culturale From Beyond con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. Dopo il successo ottenuto con "L’ultimo Masaccio" e con la serata di Halloween "Silenzio" dello scorso 31 ottobre, è in programma una nuova sfida per tutti gli amanti dei giochi a tema horrorinvestigativo: i partecipanti dovranno muoversi attraverso un intrigo per cercare di risolvere il mistero e raccontare insieme una storia. "Siamo contenti – dicono gli organizzatori dell’associazione From Beyond – della collaborazione attivata con l’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e con Palomar". Info: 349 7303433.