Fuga da Kos: la vera storia di Zampa. Il racconto dalla prigionia alla libertà

di Gloria Peruzzi

"Alla fine dell’anno millenovecentoquaranta la fame si era fatta terribile (...). Non voglio descrivere le sofferenze di quel brutto periodo ma ricorderò soltanto che molti di noi dovevano rimanere sdraiati in branda per esaurimento di forze causato dal pochissimo alimento giornaliero". Così racconta il soldato Tito Zampa, nella sua Memoria Fuga da Kos (1940-1946).

Il 1941 iniziava con l’Africa in fiamme, l’esercito italiano in ritirata e, nell’Egeo, il presidio isolato e accerchiato. Tito, falegname di Marzocca di Senigallia, era stato mandato due anni prima sull’isola di Kos, con il decimo reggimento fanteria Regina, per rafforzare quel baluardo del Dodecaneso. Viene impiegato per le sue abilità di falegname ed esonerato dalle missioni in mare dal suo Capitano, che lo vuole a presidio della sua abitazione e al servizio della sua famiglia. Conosce e si innamora di Katina, sull’isola vive un periodo che somiglia a un’avventura esotica. Ma la guerra stava bussando alle porte. E quando arrivò, lo fece con ferocia. L’8 settembre 1943, l’armistizio di Badoglio colse di sorpresa i soldati italiani: "I tedeschi lo seppero tre ore prima che lo sapessimo noi Italiani (…) bloccarono le uscite dei cinema e di tutti gli altri ritrovi costringendo tutti i militari alla resa e così piombarono nelle caserme e nel campo d’aviazione, facendo tutti i prigionieri".

Tre giorni dopo sbarcarono gli inglesi, tra il tripudio dei greci, ma il 25 settembre i cieli si oscurarono: i tedeschi attaccarono con furia e, a sera, l’isola era già perduta. "Due di loro scesero, mi presero, tastandomi tutto e mi fecero salire sulla loro camionetta, facendomi così prigioniero". Rinchiuso nel castello di Neratzia, a strapiombo sul mare, insieme a migliaia di commilitoni, Tito conobbe la fame, la paura, la crudeltà delle guardie. "Era la mattina del cinque ottobre millenovecentoquarantatre, quando ci ammassarono, solo noi Italiani eravamo circa 1800, in uno dei tanti cortili del detto castello allo scoperto senza ne tende e nemmeno una coperta".

In quell’inferno cercò di sopravvivere con astuzia e coraggio: un compagno tentò la fuga, e fu lui, accusato di complicità, a rischiare la vita di fronte all’ira del sergente tedesco. Ma Zampa aveva la tempra dell’avventuriero: ogni giorno cercava un varco, ogni notte sognava la libertà. La sua occasione arrivò dal mare. Dopo un primo tentativo fallito, la notte di San Silvestro del 1943, quando le onde lo inghiottirono quasi del tutto, Tito ci riprovò nel marzo 1944. Con un canotto improvvisato, sfidò le correnti e approdò esausto sulle coste della Turchia.

Era evaso dal destino che lo voleva prigioniero. Ma la libertà aveva il volto di un nuovo pellegrinaggio: consegnato agli inglesi, attraversò campi e prigioni dal Cairo alla Palestina, trascinando con sé la nostalgia di casa e l’amore impossibile per Katina, la ragazza greca che il padre gli proibì di rivedere.

Intanto, dall’Italia, arrivò la notizia più dura: la morte della madre. Tito resistette, nutrendosi di ricordi e di sogni. La sua odissea finì solo nel febbraio del 1946: un piroscafo inglese lo riportò a Napoli, insieme a quattromila prigionieri italiani. Dopo sei anni e quattro mesi dalla partenza, Tito Zampa poté finalmente riabbracciare la sua famiglia. Aveva conosciuto fame e amore, prigionia e fuga, tradimenti e speranze. Aveva attraversato il mare due volte per cercare la libertà. Sembra di sentirlo raccontare a voce.