Fruganti confermato alla presidenza

Si è svolta lunedì scorso, al Circolo Tennis Giotto, l’assemblea elettiva del Panathlon club Arezzo. Nell’occasione Mario Fruganti è stato confermato nella carica di presidente e proseguirà, dunque, nel suo mandato al vertice del club service aretino.

Il nuovo consiglio direttivo, per il prossimo biennio, sarà invece composto anche da Luisa Scatragli, Felice Addonizio, Francesco Strano, Lorenzo Bernardini, Aldo Bartalucci, Claudio Catalani, Claudio Santori e dal Past President Piero Ferruzzi. Dopo aver festeggiato nel 2023 il sessantesimo anno di attività, il Panathlon club di Arezzo, ha già messo in cantiere vari appuntamenti ed eventi anche il 2024 con alla base come sempre i principi fondamentali, tra i quali la concezione dello sport ispirato al fair play.

A.L.