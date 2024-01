La frazione dimenticata. "Al Vallone dal 2002 e ancora senza acqua"

Cortona, 12 gennaio 2024 – “La zona industriale del Vallone è stata ed è dimenticata". Dura e amara la presa di posizione dell’imprenditore cortonese Roberto Banelli che insieme alla famiglia è alla guida di Mb Elettronica una delle aziende italiane leader nei servizi e soluzioni per l’elettronica e che ha la sua sede principale proprio nell’area industriale di Camucia. Un’azienda con un fatturato che ha fatto balzi di crescita costanti e che oggi si attesta a 104 milioni di euro.

La sede cortonese c’è dal 2002 e negli anni è cresciuta insieme all’azienda e al numero di dipendenti: partita su 1000 metri e con solo 45 dipendenti, oggi conta 5 siti produttivi con un volume di 8000metri coperti e ben 390 dipendenti solo a Cortona. "Siamo stanchi delle promesse non mantenute - tuona Banelli - qui mancano tantissimi servizi, anche essenziali come l’acqua potabile. Pensiamo che non sia solo un dovere portare l’acqua potabile in una zona industriale dove le persone passano la maggior parte della loro giornata, ma che sia un nostro diritto. Perché nel 2024 non avere l’acqua potabile è da terzo mondo. Sono passati 22 anni e nulla è successo, né con le amministrazioni precedenti né con questa attuale".

L’azienda ha inviato una missiva al Comune con le firme di oltre 350 dipendenti che lamentano questa situazione diventata ormai insostenibile e chiedono risposte certe sulla realizzazione. Ma l’acqua potabile non è l’unico dei problemi. "Le fognature sono da sempre mal funzionanti e provocano allagamenti in caso di pioggia intensa", conferma Banelli. A queste si sommano strade spesso impraticabili, mancanza di parcheggi pubblici e marciapiedi". Banelli elenca le opere che ha scelto di fare di tasca propria per permettere all’azienda di continuare ad avere la sede al Vallone.

Tra i più onerosi un parcheggio per i suoi dipendenti costato oltre 150 mila euro. Poi un investimento di 25 mila euro per far arrivare la fibra in azienda. "Ora sarò costretto a mettere mano anche al fosso perimetrale alla mia azienda per evitare che allagamenti possano compromettere milioni di attrezzature e lavoro e con tutta probabilità faremo di tasca nostra anche i marciapiedi".

Nuova cifra stimata 190-200 mila euro di investimento. Banelli vista la forte crescita vorrebbe anche allargare l’area produttiva cortonese, ma racconta di doversi scontrare "con costi di terreni al doppio di una valutazione normale e soprattutto non urbanizzati e serviti. "Essere una azienda che muove 400 persone e che porta ricchezza nel territorio forse non è così importante per questa nostra amministrazione – prosegue amareggiato Banelli – e il dispiacere è doppio perché abbiamo dimostrato con i fatti di tenere moltissimo a mantenere la nostra attività in questo territorio. Oggi abbiamo orizzonti aziendali anche a Milano e in assenza di possibilità saremo costretti a spostare sempre più altrove la nostra capacità produttiva".