I frati “ribelli” si separano. Giuseppe lascia il santuario, Giovanni: “Da qui non mi muovo”

Arezzo, 15 gennaio 2024 – “Io da qui non me ne vado nemmeno se vengono i carabinieri". Non poteva essere più chiaro di così Padre Giovanni Serrotti, 87 anni che con il fratello Giuseppe di 92, non vuole lasciare il santuario casentinese di Santa Maria del Sasso, di cui sono stati il rettore e il vice rettore. Le sue parole risuonano nella chiesa gremita che ieri pomeriggio ha visto sedere nelle panche in prima fila in sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ma anche alcuni militari dell’Arma, vigili urbani, e non solo.

Autorità e fedeli insieme ieri pomeriggio alle 17 quando Padre Giuseppe Serrotti ha celebrato la sua ultima messa all’interno del santuario. Già perché la novità di questa vicenda che dal Casentino è salita fino alla ribalta nazionale è quella che alla fine Padre Giuseppe lascerà Santa Maria del Sasso, convincendosi quindi di quanto ha stabilito per lui (e avrebbe stabilito per il fratello) l’ordine domenicano, cioè il trasferimento in una struttura situata a Fiesole, una sorta di casa di riposo.

Oltre mille firme sono state raccolte da una petizione portata avanti da alcuni fedeli a cui si è poi unito l’appello del sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, con il vescovo Migliavacca che è andato a far visita lo scorso sabato ai due fratelli recitando con loro l’Angelus. Niente da fare. L’ordine domenicano ha deciso per il trasferimento dei due religiosi a partire da oggi. E così ieri Padre Giuseppe ha celebrato la sua ultima messa al santuario. Una celebrazione che ha visto il santuario gremito di fedeli ma anche autorità come detto, giornalisti, telecamere e non solo. Oggi Padre Giuseppe lascerà il santuario con destinazione Fiesole, mentre il fratello, Padre Giovanni come ha più volte ribadito non si muoverà da qui, da questo luogo di culto del Casentino. E a tal proposito non poteva essere più chiaro che mai nel suo intervento dall’altare, con la voce che ha tradito l’emozione per quanto i due religiosi stanno vivendo.

"Da qui io non mi muovo e lo dico in coscienza, in piena coscienza - ha detto il frate - questa forzatura non la condivido. Purtroppo è una cosa successa nella storia della chiesa e che accade anche oggi. Ne soffriamo tutti". Poi un pensiero al fratello che lascerà Santa Maria del Sasso, ma che non sarà mai solo. "Giuseppe pur accettando la decisione presa non resterà solo. Lo penseremo e pregheremo sperando che possa esserci un ripensamento". Speranza che alla luce delle ultime notizie arrivate anche dalla sede centrale dell’ordine non sembrano, per il momento, esserci.